تفاصيل طرح 40 شركة فى البورصة المصرية.. صندوق مصر السيادي يعيد هيكلة الشركات بعد الاستحواذ عليها.. وخبراء: انطلاقة جديدة لأسواق المال

ينتظر المستثمرون والمعنيون بالقطاع الاقتصادي المصري بدء الطروحات الحكومية في البورصة المصرية التى أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط أنها دخلت حيز التنفيذ، وسيتم إجراءات طرح بعض هذه الأصول خلال شهر يونيه المقبل.

ويرى خبراء أسواق المال أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل انطلاقة جديدة للبورصة المصرية، مع ما يعانيه العالم من تحديات اقتصادية أثرت على أسواق المال، لاسيما أن الحكومة تستهدف إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة تقدر بنحو 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المحلى أو الأجنبى خلال 4 سنوات المقبلة.

-إعلانات-

موعد التنفيذ

ويرى أيمن فودة، خبير أسواق المال، المنسق العام للمجلس الاقتصادى الأفريقى ورئيس لجنة أسواق المال - رئيس مجلس إدارة المجموعة الأفريقية، أن هناك حالة متواصلة من الترقب لموعد تنفيذ برنامج الطروحات الذى أعلنته الحكومة خلال العام وعلى مدار عام قادم، والإعلان عن ما يزيد على 32 شركة للطرح العام الأولى وطرح نسب أخرى من شركات مطروحة بالبورصة وطرح لمستثمر استراتيجى.

وأضاف: سيكون للقطاع المصرفى نصيبا بـ 3 بنوك داخل خطة طروحات الدولة، بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربى الأفريقى الدولى، موضحا أن هذه البنوك سيتم طرحها للاكتتاب العام، لاسيما أنها تفضل الاستحواذ الكامل على بنوك أخرى وليس نسب غير حاكمة لتظل الإدارة للدولة المصرية.

وأشار إلى أن هناك قطاعات وأنشطة متنوعة للشركات المقرر طرحها، منها شركة مصر للتأمين، وشركة مصر لتأمينات الحياة والتى يمكن طرحها لمستثمر استراتيجى من خلال الصناديق السيادية.

منطقة قناة السويس الاقتصادية

وأضاف: هناك طروحات أخرى لشركات قطاع الشحن وتداول الحاويات والبضائع منها شركات بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والرباط لأنوار السفن، والتى يمكن طرحها بالتعاون مع الصناديق السيادية الخليجية للاستثمار فى هذا القطاع الواعد، مع تطوير منطقة قناة السويس الاقتصادية، لاسيما فى ظل اعتزام الدولة المصرية إنشاء أكبر منطقة خدمات لوچستية للسفن العابرة للقناة وخاصة السفن العملاقة.

قطاع الأسمدة

أما بالنسبة لقطاع الأسمدة، أوضح أن نسب الشركات العاملة بقطاع الأسمدة والبتروكيماويات ارتفع إلى 8 شركات، ما يسمح بإعادة تقييمها وهيكلتها وتطويرها وطرحها من جديد لمستثمرين استراتيجيين، بجانب شركات عاملة بنفس القطاع نظرا للإنتاج الاستراتيجى الذى تتطلبه العديد من البلدان العربية المستوردة بالفعل لمنتجاتها.

وتابع: بالنسبة لشركات الطاقة، هناك 3 شركات لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، منها محطة توليد الرياح بجبل الزيت ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومعها محطة بنى سويف لتوليد الكهرباء، والتى ستكون بداية لقطاع جديد يمثل بالبورصة يمكن أن تكون النسبة الأكبر منها لمستثمر استراتيجى والنسبة الأقل للطرح العام أفراد ومؤسسات للتداول بسوق المال.

واستكمل: كذلك الأمر بالنسبة لبعض الشركات الأخرى بقطاع الأدوية والبويات والصناعات الكيماوية والمستحضرات الطبية تلك الشركات التى سيطرح منها نسب يرجح أن تكون لمستثمرين استراتيجيين وشركات متخصصة وقد كان بالفعل عرض الاستحواذ على باكين من مستثمر استراتيجى ممثل بشركة الأصباغ الإماراتية القابضة، والتى رفعت عرضها للمرة الثانية إلى 34 جنيها للسهم، على حد قوله.

-------------------------