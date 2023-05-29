أنقذوا أدهم البرعي، الحكاية الكاملة لمعاناة شاب من الفشل الرئوي يثير تعاطف النشطاء

أنقذوا أدهم البرعي، أثارت حالة الشاب أدهم البرعي تعاطف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دشنوا هاشتاج "أنقذوا أدهم البرعي"، للتعبير عن رغبتهم العارمة في جمع الأموال الكافية لعملية أدهم المهدد بالموت في أي لحظة، بسبب إصابته بـ الفشل الرئوي، واعتماده بشكل تام على أنبوبة التنفس منذ سنوات، حتى أصبحت رفيقته داخل غرفة مظلمة لا يستطيع الخروج منها.

حملة أنقذوا حياة أدهم البرعي تسابق الزمن

حملة أنقذوا حياة أدهم البرعي تسابق الزمن، لجمع الأموال للشاب أدهم، ذو الـ23 عامًا، لإنقاذه من الموت، فهناك رغبه عارمة من قبل المشاهير وأيضًا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لإنقاذ أدهم، الشاب الذي لم يتخلي عن ضحكته في يوم ما، لكن المرض أفقده هذه الضحكة، ليحل مكانها أنفاس لا تقدر على الحياة بدون أنبوبة تنفي وجسد متهالك لا يستطيع الحركة.

-إعلانات-



بدأت حكاية الشاب أدهم البرعي، ذو الـ 23 عامًا، عندما تبنت إحدي صفحات السوشيال ميديا صفحة "The Power Of Social Media"، حملة إنقاذ حياة أدهم البرعي، وأخذت النشطاء يتناقلون قصته المؤثرة.

الحكاية الكاملة لأدهم البرعي ابن قرية نوسا البحر

حكاية أدهم بدأت من قرية نوسا البحر بمركز أجا محافظة الدقهلية، حيث كان يعيش أدهم مع أسرته، شاب يحلم بمستقبل مملوء بالطموحات والآمال، كان يعيش مع أسرته البسيطة، لم يكن يتخيل أن الحياة معه ستتبدل وتبقيه دون رغبته حبيس جدران غرفته.

في عمر الـ13 عامًا بدأ أدهم البرعي يشعر بالخمول، وكان يعاني من الإرهاق وضعف شديد في المناعة، وكان يعاني من ارتفاع مستمر في درجة الحرارة، وأصيب بالتهاب رئوي حاد. الأمر الذي دفع أمه للذهاب به إلى الطبيب، لتكتشف أن أدهم يعاني من فشل رئوي من الدرجة الثالثة.

أدهم البرعي يعيش على أنابيب الأكسجين

وبدأت معاناة أدهم منذ 4 سنوات، عندما أصبح يعيش على أنابيب الأكسجين، والمحزن أنه لن يتخلي عن التنفس بأنابيب الأكسجين طوال حياته، وأصبح أدهم حبيس غرفته المظلمة، تلازمه أنابيب أكسجين، فقد أصبحت اسطوانات الأكسجين هي الوحيدة التي تمنح الحياة لرئته، التي أصابها الفشل، وأصبحت غير قادرة على العمل.



في الأشهر الماضية بدأت صحة أدهم البرعي في التدهور، خاصة أن معاناته تكمن في أنه لا يستطيع أن يأكل أو يزيل قناع الأكسجين لدقائققليلة، لعدم قدرته على التنفس بدونها، ليعلن المسئولون عن صفحة "The Power Of Social Media" تبنيهم لحالته المرضية الحرجة، خاصة أن والدته فقدت نجلها، شقيق أدهم، بنفس الحالة المرضية التي يعاني منها أدهم.

عملية أدهم البرعي ليست بسيطة وتحتاج ملايين

عملية أدهم البرعي ليست بسيطة، كما يصفها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحتاج إلى زراعة رئة كاملة من متوفي، وهذه الجراحة لا يمكن إجراؤها داخل مصر، لعدم وجود قانون ينظم نقل الأعضاء من متوفين، ويحتاج أدهم للسفر خارج البلاد، لإنقاذ حياته.



تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع معاناة أدهم البرعي، ودشنوا هاشتاج أنقذوا أدهم البرعي، وخاصة أنه يحتاج لزراعة رئتين كاملتين من شخص متوف، تكلفتها في الخارج تصل إلى نحو 9 ملايين جنيه، بينما تتاح نفس العملية في الهند بتكلفة أقل، لكنها لن تناسب الحالة الحرجة والعاجلة لأدهم بسبب طول قوائم الانتظار.



انتشرت معاناة أدهم البرعي بين النشطاء، وتداول النشطاء صور الشاب أدهم، الذي لم يتمكن من مغادرة غرفته أو حتى رؤية الشمس منذ حوالي 4 سنوات، الأمر الذي أصابه بفقدان الأمل من الشفاء.

رغبة أدهم البرعي في العودة للحياة

تناقل نشطاء رغبة أدهم البرعي في العودة للحياة، حيث قال في أحد التقارير المصورة: "نفسى أعيش نفسى أتنفس.. أنا محروم من الحياة.. نفسى تحسوا بيا وتنقذوني، أنا بموت بالبطيء.. لا عارف أكل ولا أشرب ولا أعيش حياتي، أملى فى العملية"

أثارت كلمات أدهم البرعي المبكية تعاطف النشطاء، وفي ديسمبر الماضي، ناشدت صفحة "The Power Of Social Media" وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة، بضرورة فتح حساب عاجل باسم أدهم للتبرع، حتى يتمكنوا من تنظيم حملة تبرعات لجمع المبلغ، وإنقاذ حالته في أسرع وقت، وبالفعل استجابت الوزارة لنداءات الصفحة والنشطاء، وتم بالفعل فتحت حساب للتبرع لإنقاذ حياة أدهم في مايو الجاري.

معتز الدمرداش مع حملة إنقاذ أدهم البرعي

تفاعل الإعلامي معتز الدمرداش مع حملة إنقاذ أدهم البرعي، وعبر صفحته بالفيس بوك، قال: "أدهم شاب ٢٤ سنة، عندة فشل في عضلة الرئه ومحتاج زراعة رئة من متوفي لانه معندهوش متبرع متوافق. فلازم تتعمل من متبرع متوفي دماغيا حديثا ودي بتتعمل فقط خارج الاراضي المصرية. أدهم بقاله ٥ سنين عايش على الأكسجين ولو إتفصل عنه يموت.. ادهم محبوس في أوضته بقاله ٥ سنين مبيشوفش الشمس.. أدهم مبيعرفش لا ياكل ولا ينام بشكل طبيعي بسبب ماسك الاكسجين اللي بيخليه ينزف من مناخيره بسبب كتر استخدامه لسنين وسنين. ( نسأل الله العفو والعافيه)

وتابع معتز الدمرداش قائلًا: "أدهم مستنينا نرجعه للحياة تاني، أتكلموا عن أدهم البرعي وادوله فرصه وخلوه تريند افضل من تريندات بنعملها لناس متستاهلش على الاقل ده شاب بيستغيث وعنده فرصة انه يعيش وامه بتنادي ومحدش سامعها قال الله تعالي( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)... عندنا فرصة نلحقه ارقام الحسابات كاملة تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي وليس لنا عليها أي سلطة. #انقذوا_أدهم_البرعي".

رشوان توفيق يطالب النشطاء بالتبرع لإنقاذ أدهم البرعي

أما صفحة الفنان رشوان توفيق فقالت: "بندعي كل يوم نلحقه والمبلغ يكتمل بأسرع وقت عشان لسه تجهيزات السفر بتاخد وقت أطول من تجميع المبلغ. كسرنا حاجز الـ 5 مليون في 20 يوما، فاضل حوالي 4 مليون. كملوا أرجوكم... أدهم البرعي محتاج زراعة رئتين كاملتين من متوفي تكلفتها في أبو ظبي حوالي ٩ مليون جنيه. الهند في الزراعة تكلفتها أقل لكن قوائم الانتظار هناك صعبة جدا وممكن يروح يقعد فترة طويلة وفي الاخر ميزرعش فهيكون في خطر علي حياته بسبب الإنتظار. للأسف وضعه الطبي مينفعش يستني.. عملناها كتير سوا... #انقذوا_أدهم_البرعي"



أما خالد ناجي فعلق قائلًا: " الواحد شاف أمهات كتير في إبتلاء لكن أم أدهم البرعي فعلا أم عظيمة وست صابره ومتحملة، رغم انها فقدت ابن بنفس المرض لكن بتحاول بكل الطرق متفقدش التاني وبتروح كل مكان عشان خاطر ابنها. أم أدهم كانت بتعيط وهي بتطالب الناس تتبرع لابنها عشان زراعة الرئة، اللي لسه ميعرفش الشاب ده بقاله سنين متوصل باسطوانات أكسجين ومولدات ولو اتفصلت عنه دقيقه واحده يموت وحله الوحيد هو زراعة رئة من متوفي مش من حي لانه ملهوش متوافق اطلاقا للزراعة من حي."

عملية الشاب أدهم البرعي في كليفيلاند أبو ظبي

وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن تكلفة عملية الشاب أدهم البرعي في كليفيلاند أبو ظبي. حوالي مليون درهم اماراتي. أي حوالي ٩ ملايين جنيه وفي الهند الزراعة أقل سعرًا، لكن قوائم الانتظار هناك طويلة جدا.



وعبرت سها أحمد عن تعاطفها مع معاناة أدهم فقالت: "مين يتخيل ان دي حياة شاب عمره 23 سنة! الصورة بألف كلمه.. ودي لقطة واحدة من حياه عمرها 5 سنين متواصله لأدهم أدهم بقاله دلوقتي ٥ سنين عايش على الاكسجين ولو إتفصل عنه يموت. ومحبوس في أوضته ٥ سنين مبيشوفش الشمس. ودلوقتي خلاص مفيش وقت يستنى #انقذوا_أدهم_البرعي".

ضحكة أدهم البرعي تتحول لآلام بسبب الفشل الرئوي

وعلقت فريدة مدحت قائلة: "ده شاب في أول العمر مبتفارقوش الضحكة وبيشتغل وشايل اسرته كلها وجدع والكل بيحبه، بيخرج ويسوق ويلعب مع صحابه كوره و يشيل عن والده ووالدته الحمل، لكنه أصبح جسم مفيهوش حياه وعايش ع الأجهزه وبيتنفس من ماسك الاكسجين 24 ساعة لو اتفصل عنه دقيقة يموت، هو نايم طول الوقت ومستحيل يعمل اي مجهود واهله شايلين كلهم الهم معاه، قبل المرض دي كانت حياة ادهم ودلوقتي دي حياته بعد سنين طويلة من تعب والم... بفضل الله اتجمع 5 ملايين ومتبقي 4 ملايين جنيه لانقاذ حياة أدهم #انقذوا_أدهم_البرعي".



وقالت يارا معتصم " أدهم ميقدرش يقعد مدة من غير ما يروح المستشفى بسبب انخفاض درجة الوعي وقلة الاكسجين اللي بيوصل للمخ.. أدهم واهله في ابتلاء كبير محدش يتحمله وحياته في خطر كل يوم الاكسجين مينفعش يتفصل عنه دقيقة واحدة، يعني صاحي نايم 5 سنين بنفس الوضع! عايش عالأجهزة والأنابيب وماسكات التنفس..."



ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.