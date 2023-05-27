إنقاذ طفل بلع جسما غريبا بمستشفي الأطفال ببنها

تمكن الفريق الجراحي بمستشفى الاطفال التخصصي ببنها من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامين ونصف ابتلع جسما غريبا تبين من الفحوصات أنه حبة سوداني نزلت في القصبة الهوائية مما أدت لاختناقه وتمكن الأطباء من استخراجها.



أوضحت المستشفى أن الطفل حضر للمستشفى يعاني من صعوبة شديدة بالتنفس وجرى حجز الحالة وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة وعلى الفور تدخل الفريق الجراحي وتم العثور على حبة سوداني كان قد ابتلعها الطفل وتسببت في غلق مسار التنفس الطبيعي لدى الطفل وتم انتشالها.

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أوضح بيان بنها التخصصي أن فريق الجراحة الذي أجري العملية للطفل تكون من الأطباء محمد متولي استشاري جراحة الأطفال وحديثي الولادة ورئيس قسم الجراحة وعماد الدغيدي أخصائي جراحة الأطفال وعمرو عبدالملك أخصائي جراحة الأطفال

وعبدالله أحمد أخصائي جراحة الأطفال

وفريق التخدير الأطباء أحمد نجيب ومنه يوسف وفريق التمريض بشرا محمد ومرفت مسلم

أضاف البيان أن الجراحة تمت تحت رعاية

الأستاذ الدكتور مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والأستاذ الدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة والدكتور محمود البرنس عباس مدير عام المستشفى.