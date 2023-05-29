الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 29-5-2023

سعر السكر، فيتو
سعر السكر، فيتو

تشهد أسعار السكر استقرارًا ملحوظًا داخل السوق المصري، ويعد السكر من السلع الإستراتيجية الهامة في أي بيت مصري، حيث إنه يعد إحدى السلع الأساسية، وسجل سعر السكر استقرارًا في السوق المحلي اليوم الإثنين 29-5-2023.

سعر السكر 

سجل سعر كيلو السكر من 20 إلى 22 جنيهًا للمستهلك.

سعر السكر في السوق المصري 

سجل سعر طن السكر الأبيض نحو 17800 جنيه.

سجل سعر طن الجلوكوز نحو 18500 جنيه.

سجل سعر طن النشا الغذائي نحو 19000 جنيه.

أسعار السكر، فيتو

 إنتاج مصر من المحاصيل السكرية

-إعلانات-

 

وكشف تقرير الإنتاج الزراعي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي إنتاج مصر من المحاصيل السكرية سجلت 30 مليون و6 آلاف طن عام 2022 مقابل 25 مليونا و62 ألف طن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 17.3% كما بلغ نصيب الفرد 5.6 كيلو جرام.

وأشار التقرير إلى أن إنتاج مصر من قصب السكر بلغ 15 مليونا و860 ألف طن عام 2022 مقابل 15 مليون و340 ألف طن بنسبة زيادة قدرها 3.4% وحققت مصر اكتفاء ذاتيا بنسبة 100.1% خلال العام الماضي.

أسعار السكر، فيتو

زيادة أسعار السلع التموينية بداية من شهر مايو 2023

وأعلنت وزارة التموين  فى وقت سابق عن زيادة أسعار السلع التموينية بداية من شهر مايو 2023. وتتضمن  قائمة أسعار السلع التموينية الجديدة لشهر مايو 2023، 32 صنفًا من السلع المصروفة على بطاقات التموين، ومن بين السلع التي ارتفع سعرها هي سعر السكر وأيضًا سعر الزيت في التموين.

سعر السكر في التموين لشهر مايو 2023

ويبلغ سعر السكر في التموين: سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

نصيب الفرد من السكر التمويني 

ويبلغ نصيب الفرد من السكر على بطاقات التموين، 2 كيلو سكر للفرد في البطاقات بحد أقصى 8 كيلو للبطاقة.

المخزون الإستراتيجي من السكر

ويصل إنتاج مصر من السكر يصل إلى 90% من الاستهلاك.

نقدم  لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

 

سعر السكر سعر طن السكر الأبيض السكر اسعار السكر

مواد متعلقة

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 28-5-2023

الأكثر قراءة

أحمد سعد يوضح حقيقة إلغاء فقرته في حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

رئيس أوغندا يقرر سجن المثليين مدى الحياة وبايدن يتوعده بالعقوبات

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي وبيراميدز

حورية فرغلي تكذّب ريهام سعيد على الهواء: ماتخطبتش لـ نزار الفارس وسأقاضيه (فيديو)

شيريهان أبو الحسن توجه رسالة قوية لـ تامر حسني: "أنت السبب في اللي بيحصل في بيتك"

باحث يحذر من تناول هذه الفواكه: تسبب نزلات معوية شديدة

نصيب الفرد من السلع التموينية خلال شهر يونيو

الأهلي يفوز على سيراميكا بهدف الشحات في البروفة الأخيرة قبل مواجهة الوداد (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

باحثون: المدرسة الثانوية تؤثر على مهارات الفرد المعرفية بعد 60 عامًا

دراسة تحذر من عواقب إدمان غريب بين المراهقين

ماليزيا تحتجز سفينة صينية بسبب حطام الحرب العالمية الثانية

اكتشاف مقبرة لحيوانات انقرضت من 5 ملايين سنة

المزيد

خدمات

المزيد

مستندات وإجراءات فيزا المشتريات للموظفين من بنك مصر

أسعار الأرز اليوم الاثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 29-5-2023

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

من 300 لـ 3000.. قيمة 10 مخالفات مرورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إمام الحسين: علموا أبنائكم قيمة النعمة

مساجد مصر تتحدث عن "احترام الكبير" في موضوع خطبة الجمعة المقبلة

يسري جبر: النبي حذرنا من الإساءة إلى الصحابة

المزيد
الجريدة الرسمية