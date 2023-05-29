تسلا تركز جهودها علي إنتاج السيارات الأكثر مبيعًا

حدد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي، لشركة تسلا، موعد طرح الجيل الثاني من رودستربحلول نهاية عام 2024، عقب الانتهاء من الاختبارات المكثفة التى تجريها الشركة حيث استطاعت السيارة رودستر من 96-0 كم / ساعة في 1.9 ثانية والسرعة القصوى 402 كم في الساعة.

وتتمتع سيارات تسلا رودستر أيضًا بمدى يبلغ 997 كم مع قوة تنبع من حزمة بطارية 200 كيلو واط في الساعة. حتى أنها تتسع لـ 4 أشخاص، على الرغم من كونها سيارة خارقة، ويبدأ سعر رودستر بحوالي 200000 دولار مع إصدار محدود من سلسلة فاوندر يصل سعره إلى 250.000 دولار. على مدى السنوات الست الماضية، كان من الممكن حجز سيارة رودستر أساسية مقابل 50000 دولار.

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تسلا تركز جهودها على طرازاتها الأكثر مبيعًا

سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت رودستر ستدخل حيز الإنتاج بالفعل في الربع الرابع من عام 2024، بعد 7 سنوات من عرضها لأول مرة على العالم. من الواضح أن تسلا لم تعد تهتم كثيرًا بالمركبات المتميزة.

على سبيل المثال، لا تهتم شركة صناعة السيارات بإصدارات مقود اليد اليمنى من طراز S وX لأسواق المملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا واليابان. قد يشير هذا إلى أنه سيتم إيقاف S وX تمامًا في المستقبل القريب، مع كون الطراز 3 وY أكثر ربحية بكثير لشركة تسلا. من الواضح أن الطرازات ذات الحجم الكبير مثل 3، Y، وسايبرتراك، وسيمي هي الأولوية.

لذلك، هل إطلاق تسلا لسيارة رودستر والمقدرة مبدئيًا بـ 200 ألف دولار وذلك يعد سعر تنافسي لسيارات بي إم دبليو - أودي -مرسيدس- فولكس فاجن - تويوتا