الإثنين 29 مايو 2023
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رياضة

الاتحاد ضد بيراميدز، أرقام الفريقين مع صافرة الحكم عبدالعزيز السيد

أرقام صافرة الحكم
أرقام صافرة الحكم عبدالعزيز السيد، فيتو

الاتحاد ضد بيراميدز، يلتقي فريق بيراميدز ضيفا على الاتحاد السكندري، فى السابعة مساء اليوم الإثنين، باستاد الإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

 

 ويدير مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز طاقم حكام مكون من عبد العزيز السيد حكم ساحة ويعاونه هاني عبد الفتاح ونور سعيد بالإضافة لمحمد دسوقي حكما رابعا ومحمود عاشور حكما للفيديو ومحمود أبو الرجال مساعد حكم الفيديو.

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ماذا فعل الاتحاد السكندري وبيراميدز تحت صافر عبدالعزيز السيد؟

وأدارت صافرت عبدالعزيز السيد 13 مباراة سابقة للاتحاد السكندري فاز الأخضر في 4 وتعادل في 5 وخسر في 4 مباريات.


بينما أدار عبدالعزيز السيد 9 مباريات لبيراميدز، حقق خلالها الفريق السماوي 5 انتصارات و3 تعادلات وتلقى هزيمة وحيدة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز لعبور الاتحاد، لمواصلة تألقه وزحفه نحو صدارة الدوري الممتاز، في حين يأمل الاتحاد السكندرى في تصحيح مساره بالبطولة المحلية.

ترتيب بيراميدز والاتحاد السكندري بالدوري  

ويحتل بيراميدز وصافة ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 55 نقطة جمعها من 27 مباراة، فاز في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 41 هدفًا، واستقبلت شباكهم 17، بينما يحتل الاتحاد المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة وهو نفس رصيد المصري وفاركو.

الدوري المصري، موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري والقناة الناقلة

الدوري المصري بيراميدز يسعى لملاحقة الأهلي على الصدارة على حساب الاتحاد السكندري

ترتيب الدوري المصري 2023 قبل مباريات اليوم
 

1- الأهلي  59 نقطة من 23 مباراة 
2- بيراميدز  55 نقطة من 27 مباراة
3- فيوتشر  54 نقطة من 28 مباراة 
4- الزمالك  47 نقطة من 28 مباراة 
5- المقاولون العرب  41 نقطة من 29 مباراة 
6- المصري البورسعيدي  40 نقطة من 29 مباراة
7- فاركو  40 نقطة من 29 مباراة
8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 27 مباراة
9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة
10- سموحة  35 نقطة من 29 مباراة
11- الإسماعيلي  32 نقطة من 28 مباراة
12- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة من 28 مباراة
13- البنك الأهلي  31 نقطة من 29 مباراة
14- أسوان  31 نقطة من 29 مباراة
15- غزل المحلة  31 نقطة من 29 مباراة
16- الداخلية  28 نقطة من 29 مباراة
17- طلائع الجيش  26 نقطة من 28 مباراة
18- حرس الحدود  16 نقطة من 28 مباراة

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