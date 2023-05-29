أزهر الشرقية: الجنيدي يتابع أعمال التصحيح بالإعدادية

تابع الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، انتظام أعمال تقدير الدرجات لمواد الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م وناشد رئيس الإدارة المركزية خلال تفقده لحجرات التصحيح، مقدري الدرجات ورؤساء المواد بضرورة تحري الدقة والشفافية خلال أعمال تقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه

الجنيدى:على المصححين والمقدرين الالتزام بالتعليمات

كما شدد رئيس المنطقة على المصححين ومقدري الدرجات، الالتزام بالتعليمات المُنظمة لأعمال التصحيح، من قراءة السؤال جيدًا ونموذج الإجابة ومعرفة الدرجة المخصصة لكل جزئية من جزئيات السؤال قبل البدء في عملية التصحيح، وكذلك تحري الدقة والعدالة في التقدير، والتأني ومراجعة التصحيح أكثر من مرة حرصاَ على مصلحة أبنائنا الطلاب، مؤكدا على مشرفي المواد، والمراجعين الفنيين، ومقدري الدرجات بضرورة اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول، مع تطبيق مبدأ الأمانة والشفافية؛ ليحصل كل طالب على حقه ويشار أن أعمال تقدير درجات الشهادة الإعدادية تتم من خلال تلاث مراكز رئيسية تحت إشراف مدير عام المنطقة للعلوم الدينية والعربية وإدارة الامتحانات

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اختتم الجنيدى الترم الثانى من العام الدراسى

واختتم طلاب الشهادة الاعدادية اختبارات الفصل الدراسي الثاتي للعام الدراسي الحالي، في مادة اللغة الإنجليزية، بينما استكمل طلاب المعاهد النموذجية والخاصة امتحان المستوى الرفيع في الفترة الثانية،على أن تبدأ اعمال تقدير الدرجات باكر الأحد الموافق 28 من ذات الشهر وقال محمد عطية، مسئول الإعلام بمنطقة الشرقية: إن الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة أكد فى اليوم الختامى، أن الامتحانات مرت دون أية تجاوزات أو شكاوى، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة داخل اللجان وخارجها، حفاظًا على سلامة الجميع

بدء اعمال تقدير الدرجات باكر

جاء ذلك خلال تفقد "رئيس منطقة الشرقية " عددا من اللجان، حيث أشاد بحسن التنظيم وانضباط اللجان ومن جانبه أكد الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات بمنطقة الشرقية الأزهرية أنه بناء على تعليمات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الذى قال أنهينا الاستعدادات لبدء أعمال تقدير الدرجات لمواد الشهادة الإعدادية.وأشار إلى أن أعمال تقدير الدرجات لمواد الشهادة الإعدادية ستبدأ اعتبارًا من الأحد الموافق 28 من مايو 2023م، وتم تخصيص معهد فتيات الزقازيق الثانوي كمقر لتقدير درجات المواد الثقافية، بينما تم تخصيص معهد الصفوة النموذجي الإعدادي مقرًا لمواد العلوم الشرعية، ومعهد بنين الزقازيق للمواد العربية والقرآن الكريم.هذ وقد انهي طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية آخر امتحاناتهم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٥م

الحاسب الآلى بالازهر

ووجه الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، وفدا من إدارة الكمبيوتر التعليمي وتوجيه الحاسب الآلي بمنطقة الشرقية الأزهرية، لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتقني لتفعيل منظومة الاختبارات الشفوية الإلكترونية بجامعة الأزهر الشريف فرع الزقازيق.

اختبارات القرآن الكريم الشفوية إلكترونيا

وكانت جامعة الأزهر الشريف قد قررت هذا العام بدء تفعيل اختبارات القرآن الكريم الشفوية إلكترونيًا لأول مرة في تاريخ جامعة الأزهر لضمان الشفافية والحياد والحرص على إعطاء كل طالب مايستحق دون زيادة أو نقصان يأتى ذلك في إطار تفعيل تبادل الخبرات بين الأزهر الشريف والممثل بمنطقة الشرقية الأزهرية وجامعة الأزهر الشريف الممثلة بكلية أصول الدين والدعوة، واللغة العربية بالزقازيق، وانطلاقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ ومواكبة للثورة التكنولوجية الهائلة.

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