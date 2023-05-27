أزهر الشرقية: بدء أعمال تقدير الدرجات للإعدادية غدا

اختتم طلاب الشهادة الاعدادية اختبارات الفصل الدراسي الثاتي للعام الدراسي الحالي، في مادة اللغة الإنجليزية ، بينما استكمل طلاب المعاهد النموذجية والخاصة امتحان المستوى الرفيع في الفترة الثانية ،على أن تبدأ اعمال تقدير الدرجات باكر الأحد الموافق 28 من ذات الشهر.

وقال محمد عطية، مسئول الإعلام بمنطقة الشرقية: إن الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة أكد فى اليوم الختامى، أن الامتحانات مرت دون أية تجاوزات أو شكاوى، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة داخل اللجان وخارجها، حفاظًا على سلامة الجميع.

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بدء اعمال تقدير الدرجات باكر

جاء ذلك خلال تفقد "رئيس منطقة الشرقية " عددا من اللجان، حيث أشاد بحسن التنظيم وانضباط اللجان ومن جانبه أكد الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات بمنطقة الشرقية الأزهرية أنه بناء على تعليمات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الذى قال أنهينا الاستعدادات لبدء أعمال تقدير الدرجات لمواد الشهادة الإعدادية.

وأشار إلى أن أعمال تقدير الدرجات لمواد الشهادة الإعدادية ستبدأ اعتبارًا من الأحد الموافق 28 من مايو 2023م، وتم تخصيص معهد فتيات الزقازيق الثانوي كمقر لتقدير درجات المواد الثقافية، بينما تم تخصيص معهد الصفوة النموذجي الإعدادي مقرًا لمواد العلوم الشرعية، ومعهد بنين الزقازيق للمواد العربية والقرآن الكريم.هذ وقد انهي طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية آخر امتحاناتهم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٥م

الحاسب الآلى بالازهر

ووجه الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، وفدا من إدارة الكمبيوتر التعليمي وتوجيه الحاسب الآلي بمنطقة الشرقية الأزهرية، لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتقني لتفعيل منظومة الاختبارات الشفوية الإلكترونية بجامعة الأزهر الشريف فرع الزقازيق.

اختبارات القرآن الكريم الشفوية إلكترونيا

وكانت جامعة الأزهر الشريف قد قررت هذا العام بدء تفعيل اختبارات القرآن الكريم الشفوية إلكترونيًا لأول مرة في تاريخ جامعة الأزهر لضمان الشفافية والحياد والحرص على إعطاء كل طالب مايستحق دون زيادة أو نقصان يأتى ذلك في إطار تفعيل تبادل الخبرات بين الأزهر الشريف والممثل بمنطقة الشرقية الأزهرية وجامعة الأزهر الشريف الممثلة بكلية أصول الدين والدعوة، واللغة العربية بالزقازيق، وانطلاقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ ومواكبة للثورة التكنولوجية الهائلة.

بداية دخول المنطقة المنظومة

وقال أن قطاع المعاهد الأزهرية قد بدأ تفعيل منظومة الاختبارات الشفوية الإلكترونية بكافة المناطق لتوثيق الاختبارات الشفوية لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٧م.

انتهاء امتحانات النقل

وأنهى طلاب النقل للمرحلة الثانوية امتحانهم اليوم للسابع من عمر الامتحانات بهدوء تام، وذلك فى امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، وسط متابعة حثيثة للدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، والذي أكد أن كافة اللجان الامتحانية يسودها الهدوء والاستقرار.

حرص المنطقة الأزهرية على مصلحة الطالب

جاء ذلك خلال تفقده عدد من اللجان وخلال الزيارة طمأن " رئيس الإدارة المركزية "على أبنائه الطلاب مؤكدًا حرص منطقة الشرقية الأزهرية علي مصلحة الطالب وفقًا لضوابط وتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية والتي تسعي إلي ريادة التعليم الأزهري، وإخراج طالب أزهري متفوق علي دراية كافية بعلوم الدين والدنيا.و شدد رئيس المنطقة على أهمية تحري الدقة في أعمال التصحيح والرصد واعتبار مصلحة الطلاب في المقام الأول والوقوف على مسافة واحدة بين الجميع.