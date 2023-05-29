أزهر الشرقية: المنطقة استعدت لامتحانات الثانوية

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي،رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أن إدارة المعلومات بمنطقة الشرقية الأزهرية قد انتهت من إعداد باركود كودQR لجميع لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي على مستوى المنطقة بكافة الإدارات التعليمية موضحًا أن هذا الأمر يُعد إضافة جديدة لم تتطبق من قبل، والأزهر الشريف والذى يسعى دائمًا للسبق والريادة فهذا التطبيق يسهل على الجميع قراءة كافة البيانات الأساسية للجنة مثل تحديد مقرها، وعدد الطلاب المتقدمين بها وشعبتهم بجانب توضيح أفضل الطرق والزمن المقدر للوصول إلى مقر اللجنة.

-إعلانات-

توجيهات الدكتور الضوينى وكيل الأزهر

و أضاف محمد عاكف، مدير إدارة المعلومات بالمنطقة أنه تم التأكد من صحة البيانات التي يوضحها التطبيق من خلال التشغيل التجريبي والذي تم إعداده بواسطة أخصائي المعلومات أ/ محمد هاشم يأتي ذلك في إطار إنهاء استعدادات منطقة الشرقية الأزهرية لبدء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف بتوفير كافة السبل الممكنة للخروج بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بأفضل صورة، وفي إطار مواكبة التطور والتقدم التكنولوجى الهائل، واستجابة لرؤية مصر ٢٠٣٠ ومواكبةً للثورة التكنولوجية والتحويل الرقمي بكافة أشكاله،

انتهت امتحانات الإعدادية بدون مشاكل

واختتم طلاب الشهادة الإعدادية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، في مادة اللغة الإنجليزية، بينما استكمل طلاب المعاهد النموذجية والخاصة امتحان المستوى الرفيع في الفترة الثانية، على أن تبدأ اعمال تقدير الدرجات باكر الأحد الموافق 28 من ذات الشهر.وقال محمد عطية، مسئول الإعلام بمنطقة الشرقية: إن الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة أكد فى اليوم الختامى، أن الامتحانات مرت دون أية تجاوزات أو شكاوى، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة داخل اللجان وخارجها، حفاظًا على سلامة الجميع

بدء أعمال تقدير الدرجات باكر

جاء ذلك خلال تفقد "رئيس منطقة الشرقية " عددا من اللجان، حيث أشاد بحسن التنظيم وانضباط اللجان ومن جانبه أكد الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات بمنطقة الشرقية الأزهرية أنه بناء على تعليمات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الذى قال أنهينا الاستعدادات لبدء أعمال تقدير الدرجات لمواد الشهادة الإعدادية. وأشار إلى أن أعمال تقدير الدرجات لمواد الشهادة الإعدادية ستبدأ اعتبارًا من الأحد الموافق 28 من مايو 2023م، وتم تخصيص معهد فتيات الزقازيق الثانوي كمقر لتقدير درجات المواد الثقافية، بينما تم تخصيص معهد الصفوة النموذجي الإعدادي مقرًا لمواد العلوم الشرعية، ومعهد بنين الزقازيق للمواد العربية والقرآن الكريم.هذ وقد أنهي طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية آخر امتحاناتهم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٥م

الحاسب الآلى بالأزهر

ووجه الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، وفدا من إدارة الكمبيوتر التعليمي وتوجيه الحاسب الآلي بمنطقة الشرقية الأزهرية، لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتقني لتفعيل منظومة الاختبارات الشفوية الإلكترونية بجامعة الأزهر الشريف فرع الزقازيق.

اختبارات القرآن الكريم الشفوية إلكترونيا

وكانت جامعة الأزهر الشريف قد قررت هذا العام بدء تفعيل اختبارات القرآن الكريم الشفوية إلكترونيًا لأول مرة في تاريخ جامعة الأزهر لضمان الشفافية والحياد والحرص على إعطاء كل طالب مايستحق دون زيادة أو نقصان يأتى ذلك في إطار تفعيل تبادل الخبرات بين الأزهر الشريف والممثل بمنطقة الشرقية الأزهرية وجامعة الأزهر الشريف الممثلة بكلية أصول الدين والدعوة، واللغة العربية بالزقازيق، وانطلاقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ ومواكبة للثورة التكنولوجية الهائلة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ