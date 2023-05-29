الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

ضبط 11 طن زيوت طعام يعاد تدويرها داخل مصنع بطنطا (فيديو)

ضبط ١١ طن طن زيوت
ضبط ١١ طن طن زيوت طعام يعاد تدويرها داخل مصنع بطنطا، فيتو

شنت، اليوم، إدارة تموين الغربية حملة برئاسة المهندس  محمد أبو هاشم، وعضوية  ياسر مراد مدير الإدارة، ومحمد الخولى مدير الرقابة، ومحمد الشيخ رئيس الرقابة بطنطا.

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وأسفرت الحملة عن ضبط ١١٠٠٠كجم زيوت مستعملة ومعدات وآلات داخل مصنع بطنطا  وتحرر محضر بالواقعة.

 

 

عقوبة الغش التجاري

الغش التجاري هو إخفاء حقيقة البضاعة بتغييرها ماديًّا أو إظهارها بغير مظهرها الحقيقي بعد التغيير، وتقع جريمة الغش التجاري في أغلب  الأحوال في المواد الغذائية والطبية، ورغم زيادة خطورة غش السلع خاصة الغذائية ووصول الأمر للإصابة بأمراض خطيرة مثل تليف الكبد  والفشل الكلوي والتسمم  الغذائي وأحيانا كثيرة للموت.

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أكدت المادة(2) من القانون رقم 48 لسنة 1941، بشأن قمع التدليس والغش، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:


1- كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا نن هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

 

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