رئيس جامعة طنطا يكرم 9 الفائزين بالجوائز التقديرية والتشجيعية من أعضاء هيئة التدريس

كرم الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، على هامش اجتماع مجلس الجامعة المنعقد اليوم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الفائزين بجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية.

شمل التكريم 7 أعضاء على النحو التالي : في مجال العلوم الأساسية الدكتور مصطفى الشوبرى الأستاذ المساعد بقسم النبات بكلية العلوم، وفى مجال العلوم الطبية الدكتورة ولاء نجم المدرس بقسم العقاقير بكلية الصيدلة، والدكتورة لمياء المدبولى الأستاذ المساعد بقسم الميكروبيولوجيا الصيدلية بكلية الصيدلة.

وتم أيضا تكريم كل من الدكتور محمد طارق عبد الغفار الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية الطب، والدكتورة رحاب بدوى الششتاوى الأستاذ المساعد بقسم طب المناطق الحارة والحميات بكلية الطب.

وفى مجال العلوم الهندسية حصل عليها الدكتور عمار الشيخ المدرس بقسم هندسـة الانتاج والتصميم الميكانيكي بكلية الهندسة، والدكتور ياسر صبحى نحيلة المدرس بقسم النبات الزراعي في مجال العلوم الزراعية بكلية الزراعة.

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كما شمل التكريم أيضًا مجال العلوم الأساسية الدكتور الزينى موسى عبيد الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وفي مجال العلوم الزراعية الدكتور عبد الناصر الزعويلى الأستاذ بقسم النبات الزراعي بكلية الزراعة.

قدم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا التهنئة لأعضاء هيئة التدريس الفائزين بجوائز الجامعة، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تشجيع علمائها وباحثيها وتحفيزهم على تطوير البحث العلمي وإنتاج أبحاث علمية متميزة.

اختتمت جامعة طنطا مشاركتها في فاعليات الملتقى الـ 28 لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية الذي تم عقده خلال الفترة من 1-5 مايو 2023 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية بجامعة الحسن الثانى بالمملكة المغربية.

وقال الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تحرص على عقد الشراكات مع الجامعات العربية والمشاركة الفاعلة في برامج التبادل الطلابي لدورها في إثراء الطلاب معرفيًا وعلميا، واكسابهم المزيد من المهارات التي يحتاجونها بعد تخرجهم، مشيرًا إلى أن توفير التبادل الطلابى بين الجامعات العربية يوفر الفرص لتدريب الطلاب واطلاعهم على الثقافات والحضارات المختلفة وتنمية مهاراتهم المهنية والتعليمية.

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وأوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وممثل الجامعة بالملتقى أن الجامعة تعمل دائما على توفير فرص تدريب متنوعة لطلاب، لتحقيق أكبر مشاركة للطلاب فى مجالات العلوم المختلفة، موضحًا أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، تم توفير ٥٠ فرصة تدريب لطلاب الجامعات العربية، في مجالات الطب وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعى وإدارة الأعمال.

واضاف نائب رئيس الجامعة أن الجلسة الختامية شهدت عدة توصيات أبرزها ضرورة التزام الجامعات باعطاء فرص التبادل القابلة للتنفيذ عمليا، مع الالتزام بما تم الاتفاق عليه من فرص، لكل طالب الحق فى التمتع بالتدريب فى ظروف ملائمة وتقديم خدمات مناسبة له وأن تقوم الجامعة المستضيفة بتوفير الاعاشة الكاملة خلال فترة التريب، العمل على عدم الغاء أى فرصة من فرص التدريب الممنوحة من الجامعات إلا في الظروف القهرية طبقا لظروف كل جامعة من الجامعات المستضيفة، مراعاة أن تكون فرص التدريب الممنوحة للجامعات الفلسطينية قابلة للتنفيذ لتسهيل الحصول على التأشيرة.

كما شملت أيضًا دعوة الجامعات المشاركة فى التدريب إلى تصميم وتطوير برامج تديبية إلكترونية، واطلاق المنصة الرقمية العربية من أجل تمكين كل الجامعات للمشاركة الفاعلة لتجاوز الحدود والصعوبات المادية، تمكين الجامعات الفلسطينية من استضافة الملتقى ان لم يكن فى فلسطين، فيكن فى الادرن طبقا لرغبة ممثلى الجامعات الفلسطينية، اتفاقية التبادل الداخلي بين جامعات البلد الواحد ضمن معايير محدودة وذلك لوجود تشابه كبير بين المسافات التدربيبة بين جامعات البلد الواحد مما يضمن تنوع التخصصات بشكل كبير واتاحة اكبر عدد من فرص التدريب وتشجيع الجامعات على الاشتراك بالمجلس.

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