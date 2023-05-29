الإثنين 29 مايو 2023
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أخبار مصر

رئيس جودة التعليم يسلم جامعة المنصورة شهادة اعتمادها

رئيس جودة التعليم
رئيس جودة التعليم ورئيس جامعة المنصورة، فيتو

هنأ الدكتورعلاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء  جامعة المنصورة وإدارتها وكافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملين بها على اعتمادها كأول جامعة مصرية حكومية معتمدة من الهيئة.

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

وأشار إلى أن جامعة المنصورة من الجامعات العريقة التي تتمتع بنشاط تعليمى وبحثى متميز، كما أشاد بالجهود المبذولة من  عمداء الكليات للارتقاء بجودة التعليم بكل كليات الجامعة، وتميزها فى كافة المجالات والمساهمة الفعالة في تحقيق تطور نوعي مستمر لجامعة المنصورة  وصولها لمكانة متقدمة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بما يحقق رؤيتها ورسالتها.

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جامعة المنصورة 

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور شريف خاطر  رئيس جامعة المنصورة  للدكتور علاء عشماوي، رئيس  الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة أسماء مصطفى، نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعى لتسليم شهادة اعتماد جامعة المنصورة  للدكتور شريف خاطر- رئيس الجامعة كأول جامعة مصرية حكومية معتمدة من الهيئة.


واشار الدكتور شريف خاطر  إلى أهمية التعاون مع الهيئة فى ترسيخ ثقافة  الاعتماد المؤسسي والبرامجى والذى يظل واجبًا وطنيًا يتفق وحرص القيادة السياسية في مصر على الارتقاء بجودة التعليم، ووضع مؤسسات التعليم في مصر على خارطة المنافسة الإقليمة والدولية.

رؤية مصر 2030

وطرح رئيس الجامعة خلال اللقاء أهمية الاعتماد الدولى للبرامج التعليمية بجامعة المنصورة خلال الفترة القادمة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لجعل جامعة المنصورة فى مصاف الجامعات العالمية، مؤكدًا على دعم الهيئة لهذا الاتجاه وأن الهيئة توفير الدورات التدريبية الداعمة للاعتماد الدولى.

وقام رئيس هيئة الجودة بعقد جلسة حوارية مع عميدي الكليات المعتمدة وتم خلالها مناقشة أهم متطلبات الكليات من الهيئة فى الفترة القادمة  وتم عرض مقومات الجامعة التعليمية والبحثية كما قام مدير مركز ضمان الجودة بعرض توضيحى عن منظومة الجودة بجامعة المنصورة وتم عرض إحصائيات مختلفة عن الكليات والبرامج التعليمية.  

كما أشاد علاء عشماوي خلال الزيارة  بكلية الهندسة بجامعة المنصورة لتصدرها المركز الأول فى التميز الحكومى فى فئة الكليات من بين 540 كلية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى اعتماد 11 برنامج تعليمى ووجود العديد من المعامل  المعتمدة من هيئة الايجاك.

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الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة رؤية مصر 2030

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