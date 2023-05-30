الثلاثاء 30 مايو 2023
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أخبار مصر

للعمالة غير المنتظمة، طريقة التقديم في التأمين الاجتماعي

العمالة غير منتظمة,
العمالة غير منتظمة, فيتو

العمالة غير منتظمة , تسعي وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالاهتمام بالحماية الاجتماعية وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بأن الحياة الكريمة حق لكل مواطن وتأمين حياة الأسر الفقيرة والعمالة غير المنتظمة علي رأس قائمة الحماية الاجتماعية 

ننشر لكم طريقة التقديم في التأمينات الإجتماعية لأصحاب العمالة غير المنتظمة 

1 – يتقدم الراغب في التقديم في التأمينات الي مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته لتقديم الأوراق المطلوبة 

 2 - صورة شهادة الميلاد الميكنة 

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3 - صورة بطاقة الرقم القومي 

4 - طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا للنموذج رقم (1) المرفق 

 5 - صحيفة البيانات الأساسية، وفقًا للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة 

6 - بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقًا للنموذج رقم (4) المرفق 

7 - تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه 

8 - شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة 

9 - بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية 

70% من أهالي المناطق المطورة عمالة غير منتظمة

وفي وقت سابق قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إن 70% من أهالي المناطق المطورة عمالة غير منتظمة وأضافت أن التحدي هو إيجاد فرص عمل لائقة ومنتظمة لهم. 

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، أن نسبة الأمية وصلت بـ 5 مناطق تم تطويرها  لـ 41 % منهم 26% لم يلتحقوا بالمدارس على الإطلاق و13 % تسرب من مرحلة الابتدائي والأول الإعدادي.

وقالت إنه يتم مواجهة ذلك من خلال فصول محو الأمية بحملة محو أمية مليون مواطن ومواطنة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والأزهر الشريف.

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