قانون التأمين الصحي الشامل، تعرف على الخدمات الإسعافية وفقا للقانون

قانون التأمين الصحى الشامل،

حدد قانون التأمين الصحى الشامل الخدمات الإسعافية وهى الخدمات الطبية السريعة أو المتحركة التى تقدم إلى المصاب بشكل فورى لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تؤثر عليه وعلى حياته.

كما تقدم للأشخاص الذين يعانون من أمراض ونوبات مفاجئة خطيرة حتى يتم حمايتهم من أية تأثيرات قد تؤدى لوفاتهم.

شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي

وحددت المادة (28) من قانون التأمين الصحي الشامل عددًا من المهام لهيئة الاعتماد والرقابة وفقًا للقانون ولهيئة الاعتماد والرقابة فى سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك، ولها على الأخص ما يأتي:

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١ - وضع معايير الجودة للخدمات الصحية، واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية.



٢ - الاعتماد والتسجيل للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة المشار إليها بالبند رقم (١) للعمل بالنظام، وتكون مدة الاعتماد والتسجيل أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.



٣ - الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية، وأعضاء المهن الطبية العاملين فى قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية، وفقًا لأحكام هذا القانون.



٤ - إجراء التفتيش الإداري الدوري على المنشآت المعتمدة والمسجلة للعمل في هذا النظام.



٥ - إيقاف الاعتماد أو التسجيل حال مخالفة المنشأة الطبية لأى من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل أو إلغاؤه.



٦ - الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية وفقًا للتخصصات والمستويات المختلفة للعمل بالنظام، وإجراء التفتيش الدورى عليهم بالجهات المعتمدة والمسجلة للعمل فى هذا النظام.



٧ - إيقاف الاعتماد أو التسجيل لأعضاء المهن الطبية للعمل بالنظام حال مخالفة أي من اشتراطات منح الاعتماد أو التسجيل أو إلغاؤه.



قانون التأمين الصحى،

٨ - توفير الوسائل التي تضمن كفاءة النظام وشفافية الأنشطة التي تُمارَس فيه وإصدار القواعد والنظم اللازمة لذلك.



٩ - التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة الطبية فى الخارج, والجمعيات والمنظمات الدولية التى تجمعها أو تنظم عملها.

قانون التأمين الصحي الشامل



١٠ - التنسيق مع المنشآت الطبية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء وفقًا للمعايير الدولية.

١١ - دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية للقيام بالتقييم الذاتي.

١٢ - توعية وإعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات بالمنشآت الطبية.

ويجوز لهيئة الاعتماد والرقابة القيام بأعمال التقييم والاعتماد للمنشآت الصحية العربية والأجنبية العاملة خارج جمهورية مصر العربية بناءً على طلب هذه المنشآت.