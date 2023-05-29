الإثنين 29 مايو 2023
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سياسة

عاطف مغاوري: القائمة النسبية تفتح المجال أمام الأحزاب للمنافسة على الانتخابات

النائب عاكف مغاورى،فيتو
النائب عاكف مغاورى،فيتو

حزب التجمع، قال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع عضو مجلس النواب، إن  مطالبة غالبية الأحزاب خلال الحوار الوطنى بتطبيق نظام إجراء الانتخابات سواء برلمانية أو مجلس الشيوخ أو المحليات المقبلة بنظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة هو مطلب اساسى حتى تستطيع الأحزاب أن تشارك بقوة في المنافسة ويعطى حرية أكثر للمنافسة فضلا عن أنه يضمن تنوعا أكثر داخل المجالس النيابية وهذا من شأنه إثراء المناقشات بما يعود بالفائدة على الوطن والمواطن المصرى بحيث يحصل كل حزب على عدد من المقاعد  النيابية وفق ما حصل عليه من أصوات في الانتخابات. 

القائمة النسبية تضمن مشاركة كل القوى السياسية
حزب التجمع، وأضاف مغاوري، فى تصريح خاص لفيتو أن القائمة النسبية تضمن مشاركة كل القوى السياسية والشعبية في الانتخابات، ويكون لها تمثيل في المجالس النيابية المنتخبة، فضلا عن ضمان تمثيل كل الفئات التي نص عليها الدستور فضلا عن أن نظام القائمة النسبية يفتح المجال أمام الجميع للمشاركة وخوض غمار الانتخابات النيابية، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني جاء ليعالج كافة المشكلات التي تواجهها الحياة السياسية بشكل عام والحزبية بوجه خاص، ولفت إلى أن المناقشات داخل لجنة التمثيل النيابي سيكون لها دور كبير في التوصل لكل ما في صالح الحياة الحزبية في مصر

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مقاعد حسب عدد الأصوات التى حصل عليها كل حزب
حزب التجمع وتابع أن نظام القائمة النسبية يتيح الفرصة للناخب في اختيار من يمثله من بين القوائم الانتخابية المتنافسة، عكس نظام القائمة المغلقة التي تجبر الناخب على اختيار قائمة واحدة من بين القوائم. وبالتالى كل حزب يحصل على مقاعد حسب عدد الأصوات التى حصل عليها وفى نفس الوقت لا يتم تجاهل 49%من أصوات المصريين وبالتالى نتطلع أن يكون تقرير مجلس الأمناء يتضمن هذه المطالبة إذا كنا نريد مشاركة فعالة للأحزاب. 

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