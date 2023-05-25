عضو مجلس أمناء الحوار الوطني يعترض على حديث ممثل التجمع

الحوار الوطني، شهدت جلسة قضية السكان ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني المصري المنعقدة الآن، في ختام الأسبوع الثاني من جلسات الحوار نقاشا حماسيا بين هيثم محمود السيد ممثل حزب التجمع والدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار.

وقال هيثم محمود السيد ممثل حزب التجمع، إن الحزب لديه برنامج نوعي للسكان يتضمن المقترحات التالية:

عودة وزارة السكان تحت مسمى وزارة السكان والتنمية

تنضم للمجموعة الاقتصادية من الوزارات

زيادة الحوافز للأسر الملتزمة إنجابيا

زيادة مراكز التوعية

الاهتمام التكنولوجي

تجديد الخطاب الديني

توفير وسائل تنظيم الأسرة للرجال والنساء بشكل مجاني

-إعلانات-

وأكد السيد خلال كلمته ضمن جلسة القضية السكانية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، إن السلفيين والإخوان يسيطرون على عقول النساء في القرى والريف.

وطالب بضرورة تجديد الخطاب الديني مؤكدا أن ما يسيطر على الناس في القرى والريف الخطاب الديني وليس السياسي، وهو ما يتعارض مع سياسة الدولة.

من جانبه اعترض الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني على ما جاء في حديث ممثل حزب التجمع حول سيطرة السلفيين والإخوان على المساجد، مؤكدا أن مصر بها 100 ألف مسجد منها 50 ألف مسجد يتولى المسؤولية فيها أئمة معينين من قبل وزارة الأوقاف نافيا صحة الكلام الذي ورد على لسان المتحدث.

كما اعترض على فكرة تقديم حوافز للأسر التي تنجب ثلاثة أطفال قائلا: "أرجوك بلاش هذا الكلام"، كما رفض فكرة تطبيق التجربة الصينية فيما يتعلق بتحديد عدد المواليد.

وأكد أن الدولة تقدم كافة وسائل الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة مجانا وهذا ليس بجديد، رافضا مجمل ما جاء بكلمة ممثل حزب التجمع لعدم دقة كثير من الكلام.

ختام فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني

تختم اليوم الخميس فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.

موضوعات جلسات المحور المجتمعي في الحوار الوطني اليوم

تعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.

الفئات المشاركة في الحوار الوطني

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلامي.

تُعقد الجلسات مركز المؤتمرات بمدينة نصر، بواقع 14 ساعة للجلستين بنظام 7 ساعات بالتوازي.