السبت 27 مايو 2023
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سياسة

عاطف مغاوري: منع المتنقلين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي ثلاث سنوات غير مقبول

النائب عاطف مغاورى،فيتو
النائب عاطف مغاورى،فيتو

الاحزاب ، قال النائب عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إن مقترح حزب المحافظين بشأن منع المتنقلين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي ثلاث سنوات أمر لا يمكن قبولة لأن البقاء في حزب من عدمة يعود إلى القناعات الشخصية للشخص ذاته ولا يجوز إدراج هذا الأمر تحت بند عقاب لمن ينتقل من حزب لآخر لكن وفقا لنص الدستور أن من انتخب على صفة حزبية معينة لا يجوز تغييرها وللمجلس في حالة تغييرها إسقاط عضويتة بشرط موافقة ثلثي الأعضاء 

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تغيير الشخص لعضويتة من حزب لآخر أمر لا غبار عليه

وأكد في تصريح لـ “فيتو” أن تغيير الشخص لعضويته من حزب لآخر أمر لا غبار عليه فربما وجد أن رؤيته لا تتماشى مع رؤية الحزب مثل قضية اندماج الأحزاب فلا يجوز إجبار حزب على المدج مع حزب آخر وبالتالي ما طرحه حزب المحافظين بالحوار الوطني يأتى فى إطار الحوار المفتوح دون حجر على رأى أحد وإنما هناك آراء تلقى إجماعا من الكل وهذه سيتم تفعيلها 

 

منع المنتقلين بين الاحزاب من ممارسة العمل السياسي 3 سنوات يخالف المبادئ الدستورية

 

وتابع مغاوري المطالبة بمنع المنتقلين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي 3 سنوات أمر يخالف المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان فضلا عن أنه يتنافى مع حرية الرأى في أن يختار المواطن الحزب الذي يتوافق معه خاصة وأن المادة الخامسة من الدستور تقول إن النظام السياسي للدولة يقوم على التعددية الحزبية 

 

مقترح حزب المحافظين

يذكر أن  حزب المحافظين،  كان قد تقدم بمقترح بمنع المتنقلين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي لمدة 3 سنوات، وقال المهندس نبيل مراد، المستشار الأول لحزب المحافظين،"نحن نتحدث عن قيم وقواعد هدفها الوصول للفاعلية السياسية للأحزاب وتحسين مؤشر الديمقراطية في مصر، لذلك قمنا بوضع ضوابط للانتقال من حزب لحزب، وهذا المقترح لن يكون تقييد دستوري للعضو ولكن يكون له حرية الانتقال وحرية الانفتاح".

 

منع المتنقلين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي 3 سنوات

حزب المحافظين،  وأضاف خلال مشاركته في المناظرة التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، حول مقترح حزب المحافظين بمنع المتنقلين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي لمدة 3 سنوات، قائلا: "نحن لم نطالب بمنع العضو من المشاركة السياسية 3 سنوات ولكن طالبنا بوضع فترة لالتقاط الأنفاس بين الانتقال من حزب لحزب ليقيم العضو نفسه ويراجع فكره، وهذا المقترح طبقته دول عالمية منها إيطاليا التي طبقت فترة انتقال لمدة عام، وهناك دول طبقتها لمدة 6 أشهر، وتطبق أيضًا في كل المؤسسات العملية في مصر كالوزارات وغيرها".

 

حماية الأحزاب من اختراقها وتراجعها

حزب المحافظين، وأشار إلى أن كل الحقوق السياسية مكفولة للعضو المنتقل، ولكن نحن نحاول حماية الأحزاب من اختراقها وتراجعها، فوجود كتلة من السياسيين الموجودين على المسرح السياسي والذين يتجولون على الأحزاب تسببوا في تراجع الحياة الديمقراطية في مصر، وهذا لن يليق بمصر خلال الجمهورية الجديدة، فنحن نهدف بتطبيق هذا المقترح أن نصل  إلى العشرة الأوائل في مؤشر الديمقراطية، فمصر صاحبة الريادة في الديمقراطية العربية والأفريقية.

 

وأدار الحوار خلال المناظرة أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة المهندس نبيل مراد، المستشار الأول لحزب المحافظين، وكريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي.


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

 

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الاحزاب حزب المحافظين ممارسة العمل السياسي حرية الرأى اندماج الاحزاب

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