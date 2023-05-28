إزالة 58 حالة تعد واسترداد 66 فدانا من أملاك الدولة بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 58 حالة تعدِ على مساحة 8 ألاف و282 متر مباني و63 فدان و1 قيراط بنطاق المحافظة وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

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حملات الإزالة مستمرة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

أوضح المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 30 حالة تعدِ على مساحة 8 ألاف و282 متر مباني و28 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 38 فدانا و1 قيراط بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الإزالة عن أملاك الدولة والأرض الزراعية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت إزالة 52 حالة تعدِ على مساحة 7 آلاف و256 متر مباني و13 فدانا و2 قيراط بنطاق المحافظة.. تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة

إزالة 31 حالة بمساحة 13 فدانا

و أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 31 حالة تعدي على مساحة 7 آلاف و256 متر مباني و21 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك علي مساحة 13 فدانا و2 قيراط و19 سهما بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكدا أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

الأجهزة التنفيذية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية لن تتوانى في توجيه ضرباتها المتلاحقة لإزالة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وكذلك التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين

حملة مكبرة للإزالات بالشرقية

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة برصد اي متغير مكاني ليتم تنفيذ الإزالة الفوريه له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ.ونفذت الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص، حيث أسفرت تلك الحملات خلال الفترة من 1 حتى 13 أبريل عن تنفيذ إزالات مخالفة لـ 4 ألاف و157 متر بمراكز ومدن وأحياء المحافظة وفرض سيادة القانون على المخالفين.

إزالة صبة بالوحدة المحلية ببني حسن أولاد صقر

وقامت رئاسة مركز أولاد صقر بالتنسيق مع الوحدة المحلية ببني حسن وتم إزالة صبة مبنى مخالف بمنشأة ناصر على مساحة ٤٥ م، وبالوحدة المحلية بالقصاصين تم إزالة سور بارتفاع ٣م بطول ١٥٠م، بالوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان

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