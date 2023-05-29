الإثنين 29 مايو 2023
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أخبار مصر

وزيرة التخطيط تتفقد وحدة الرعاية الأولية بقرية الخروبة بالشيخ زويد (صور)

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط،فيتو

تفقدت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وحدة الرعاية الأولية بقرية الخروبة بالشيخ زويد، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لزيارتها لمحافظة شمال سيناء.

 

مشروعات الخطة الاستثمارية

وذلك برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وزارة التخطيط،فيتو


وخلال الزيارة أكدت الدكتورة هالة السعيد اهتمام الدولة المصرية بقطاع الصحة الذي يأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرة إلى أن بناء الإنسان المصري والارتقاء بخصائص السكان والتوسع في الاستثمار في البشر يعد أحد المحاور الأساسية التي ترتكز عليها الجهود التنموية غير المسبوقة للدولة في الأعوام الثمانية الأخيرة والتي تضع سيناء في قلب خطة التنمية.

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قطاع الصحة بمحافظة شمال سيناء  

كما أشارت السعيد إلى مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة بمحافظة شمال سيناء والتي تشمل تطوير مستشفيات العريش العام والشيخ زويد وبغداد ورمانة وبئر العبد، بالإضافة إلى تطوير وحدات الرعاية الأولية بالمحافظة.

وزارة التخطيط،فيتو

تطوير وحدات الرعاية الأولية 

أضافت السعيد أن تطوير وحدات الرعاية الأولية يأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم تلك الوحدات بهدف تحسين خدمات الرعاية الأولية من أجل تحسين الصحة العامة للمواطنين.

وزارة التخطيط،فيتو

قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجولة تفقدية، مساء الأحد، في شوارع  مدينة العريش برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومحافظ شمال سيناء اللواء محمد شوشة، والتقت عددا من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية، واستمعت لعدد من الآراء وطلبات أبناء المحافظة.

وزارة التخطيط،فيتو

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ما تعيشه العريش الآن من أمن وأمان سمح لنا بالتجول في الشوارع وتفقد المشروعات، ويرجع الفضل فيه لدماء الشهداء وتضحيات أهالي سيناء على مدار السنوات الماضية.

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