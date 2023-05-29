تحرير 54 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المهندس مجدي الخضر وتحت إشراف الأستاذ محمد عبد العال - وكيل المديرية - الاستاذ مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، الأستاذ سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بشن حملات تموينية على المخابز البلدية بمراكز كفر الدوارو إيتاى البارود وأبو حمص.

أسفرت عن ضبط مخبزين تصرفا في 20 شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط 8 مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وضبط 3 مخابز بلدية قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط مخبز بلدي توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري بمركز كفر الدوار.

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حملات تموينية بمحافظة البحيرة،فيتو

وفى مركز إيتاى البارود تم ضبط 4 مخابز لتصرفهم فى 20 شيكارة دقيق بلدي مدعم، كما تم تحرير 14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تمكنت إدارة تموين أبوحمص من تحرير 6 محاضر لمخابز بلدية لإنتاجهم خبز بلدي ناقص الوزن وتحرير 4 محاضر لمخابز بلدية قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وتحرير 10 محاضر لمخابز بلدية لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وعدم نظافة أدوات المعجن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي إطار متصل،قامت المديرية بشن حملات تموينية خلال الفترة الأخيرة الماضية بمراكز (دمنهور - شبراخيت - كوم حمادة ).

أسفرت عن ضبط 370 بطاقة تموينية تستخدم فى الضرب الوهمي لتحقيق ربح غير مشروع،بمركز دمنهور بالإضافة إلى ضبط مخبز تصرف فى 3 شكائر دقيق بلدي مدعم بمركز كوم حمادة، كما تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين بيع بأزيد من السعر الرسمي و3 محاضر عرض لحوم مكشوفة مما يعرضها للتلوث بالإضافة إلي تحرير 9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.





ويأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.

و ايضا في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو إحتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.