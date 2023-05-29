اعرف نتيجتك في البحيرة للصف الثالث الإعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، حيث تظهر النتيجة النهائية للشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك فور الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات واعتمادها من نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة

حيث تلقت محركات البحث المختلفة في الفترة الأخيرة إقبالًا كبيرًا للحصول على نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة حيث يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب بجميع مراكز ومدن المحافظة على نتيجة الشهادة الإعدادية.

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حيث تستمر أعمال تصحيح الامتحانات بداخل 18 إدراة تعليمية على مستوى محافظة البحيرة وذلك بعد انتهاء طلاب الشهادة الإعدادية من الإمتحانات خلال الأسبوع الماضي من شهر مايو الجاري.



لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة



ويقوم كل طالب وطالبة فقط بإدخال الاسم ورقم الجلوس حتى يتمكن من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة وذلك بعد ظهورها.



نتيجة الشهادة الإعدادية

حيث استطاع طلاب الصف الثالث الإعدادي من الانتهاء من عملية الإمتحانات للفصل الدراسي الثاني بمحافظة البحيرة فور امتحانهم مادة اللغة الإنجليزية يوم 20 الموافق يوم السبت من الشهر الجاري.





كما قام 121 ألف و487 طالبا وطالبة بأداء الامتحانات داخل 668 لجنة فى 18 إدارة تعليمية بالإضافة إلى طلاب الشهادة الإعدادية المهنية ( حوالى 1630 ) طالبا وطالبة داخل 18 لجنة و39 طالبا وطالبة من التربية الخاصة ( صم وضعاف السمع - و18 طالبا وطالبة من المكفوفين ) داخل 5 لجان (39 صم وضعاف سمع داخل اربع لجان و15 طالبا مكفوفين داخل لجنة واحدة بمدرسة النور للمكفوفين بإدارة بندر دمنهور ).

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

هذا وقد تم التأكيد على توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لحسن سير الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين مع التأكيد على وسائل التهوية والإضاءة الكافية داخل اللجان، وكذا تكثيف أعمال النظافة حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.



ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة بدأت منذ يوم السبت 14 من الشهر الجاري مع مادة اللغة العربية والتربية الدينية وانتهت مع مادة اللغة الإنجليزية يوم السبت 20 مايو الجاري.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

و فور انتهاء طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة سوف يتم الاعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة فور اعتمادها، والانتهاء من تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الأعدادية 2023

تحرص "فيتو" علي نشر نتيجة الشهادة الأعدادية 2023 بالأسم ورقم الجلوس بكافة المحافظات فور انتهاء أعمال التصحيح وتجميع الدرجات واعتمادها من قبل المحافظين.