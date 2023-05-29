المصرف المتحد يطلق 13 مبادرة استثمارية وتنموية للنهوض بالمنظومة التعليمية

أعلن المصرف المتحد رعايته اليوم في القمة السنوية الثانية للاستثمار في قطاع التعليم تحت عنوان "تناغم القطاع الخاص مع الحكومة لدعم وثيقة سياسة ملكية الدولة بمجال التعليم". وذلك تحت رعاية الدكتورة رضا حجازي – وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبحضور نخبة من رجال المال والأعمال وإعلام الاقتصاد وأساتذة التعليم وكوكبة من الإعلاميين.

أهمية المنظومة التعليمية

سلطت القمة السنوية الثانية الضوء على أهمية المنظومة التعليمية كأولوية قصوى للحكومة المصرية نحو الجمهورية الجديدة عبر التكامل الاستثماري مع القطاع الخاص، وذلك في إطار سياسية ملكية الدولة نحو تعظيم المنظومة التعليمية والمعرفية وفق أحدث المعايير العالمية والتكنولوجية.

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حيث عقدت سلسلة جلسات النقاسية لعدد من القضايا الحيوية منها: رسم خارطة طريق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المنظومة التعليمية. أيضا مناقشة محور التعليم الفني كنواة حقيقية لتوطين الصناعة في مصر. فضلا عن استعراض الحلول التمويلية المناسبة للاستثمار في قطاع التعليم.

وفي الجلسة الافتتاحية حول رسم خارطة طريق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة التعليم، تحدثت غادة مصطفى – مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع الاستثمار بالمصرف المتحد - حول استراتيجية المصرف المتحد الاستثمارية المبتكرة في تطوير وتاهيل المنظومة التعليمية. شارك في الجلسة كل من المهندس عاطر حنورة – رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ومحمد الرشيدي – العضو المنتدب لشركة تعليم لخدمات الادارة واحمد وهبي – الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم Egypt Education Platform- EEP ومحمد القلا – الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية CIRA ومحمود خليفة – الرئيس التنفيذي لمنصة لايتهاوس التعليمية. وادار الجلسة الحوارية وائل زيادة – شريك ومدير تنفيذي لشركة زيلا كابيتال.

استهلت غادة مصطفى – مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع الاستثمار- كلمتها بأن استراتيجية المصرف المتحد تاتي انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفق لتوجهات البنك المركزي المصري نحو الاهتمام بالمنظومة التعليمية، وأعقبها اطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بمجال التعليم. والتي تضمنت تطوير وتعظيم الاستثمارات سواء الحكومية أو القطاع الخاص في المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها التعليمية: التعليم الالزامي أو ما قبل الجامعة – التعليم التجاري – التعليم الصناعي والتعليم الزراعي ومدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج.

وأضافت أن استثمارات الدولة المصرية في مجال التعليم والتعلم العالي والبحث الأكاديمي زادت بنحو 22.8% سنويا. في حين خصصت الحكومة 317 مليار جنيه في الموازنة للتعليم ما قبل الجامعي. كما خصصت 159.2 مليار جنيه للتعليم العالي. فضلا عن اطلاق خطط متكاملة لتعزيز البنية التحتية ومعالجة تكدس الفصول الدراسية. من خلال بناء وتجديد عدد كبير من المدارس علي مستوي الجمهورية. كذلك التوسع في انشاء المدارس التكنولوجية والمدارس اليابانية ومدارس النيل المصرية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والمدارس الدولية.

فسياسة الدولة المصرية وتوجهات البنك المركزي المصري تهدف إلى تعميق الهوية المصرية وبناء جيل جديد مبتكر متعلم وفق أحدث منظومة تعليمية عالمية. جيل قادر علي المواجه والقيادة المستقبلية وما تحمله من تحديات وفرص للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. فضلا عن دعم منظومة البحث العلمي وجموع المبتكرين والمبدعين في المجالات المختلفة.

وأعربت غادة مصطفي أن استراتيجية المصرف المتحد استندت على تشجيع استثمارات القطاع الخاص ودعم ومساندة المؤسسات التعليمية الحكومية. وذلك بهدف النهوض بالمنظومة التعليمية بجميع مراحلها وايضا منظومة التعليم الفني والتي تعد قاطرة التنمية الشاملة لمصر.

هذا وقد تضمنت جهود المصرف المتحد 13 مبادرة استثمارية وتنموية للنهوض بالمنظومة التعليمية بمصر.

1- انضمام المصرف المتحد إلى تحالف مصرفي لتأسيس منصة "لايتهاوس" للاستثمارات التعليمية. وتمتلك منصة "لايتهاوس" فرصا واعدة للنمو عن طريق الاستثمار في الكوادر المصرية القادرة على تكوين مشروعات مؤثرة في قطاعات مثل التعليم، كما تتلاقي مع استراتيجية التحالف في الاستثمار في مجال التعليم الذي يستهدف الطبقة المتوسطة والتوسع في المحافظات واستغلال أصول الدولة عبر منصة "لايتهاوس" التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس قائمة تطمح المنصة إلى تحسينها وتعظيم قيمتها.س

2- إطلاق حلول التمويل التعليمي "ايزي ليرن" Easy Learn للأفراد والمؤسسات بالطرق التمويلية التقليدي والمتوافق مع أحكام الشرعية

أشارت غادة مصطفي إلى منتج التمويل التعليمي Easy Learn الذي يقدمه المصرف المتحد بحلول تمويلية متميزة، مرنة، وذكية للأسرة المصرية والمؤسسات التعليمية. وذلك بفتوى رسمية من هيئة الرقابة الشرعية للمصرف المتحد. بأبسط الإجراءات من خلال شبكة فروع المصرف المتحد والتي تصل إلى 68 فرعا بجميع أنحاء الجمهورية. فضلا عن 5 مراكز رقمية موزعة بعناية لخدمة العملاء في: الجيزة و6 أكتوبر والشيخ زايد والمنطقة الصناعية بجمصة محافظة الدقهلية والقاهرة الجديدة والمقطم. حتي يتمكن العميل من التقدم للحصول على المنتج على مدار الساعة.

3- منتج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالمؤسسات التعليمية:

أوضحت غادة مصطفى أن العملية التعليمية تحتاج إلى ثورة فكرية وتنفيذية. لذلك لابد من شركة قوية بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية والدولة لدعم خطط التطوير والتحسين ورفع جودة وكفاءة الخدمات التعليمية المقدمة سواء عبر التوسعات بالمؤسسات التعليمية من مباني أو عبر التطبيقات التقنية التقنيات والتجهيزات.

وأضافت أن المصرف المتحد يوفر خدمة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات التعليمية بهدف تمول عملية شراء الوسائل والمعدات التعليمية سواء المعلوماتية أو السمعية والبصرية المتطورة حتى نضمن مستوي تعليمي أفضل لأبنائنا الطلبة. وأيضا تمويل تجهيزات وتوسعات أساطيل النقل.

4- تعميق منظومة التعليم عن بعد e-learning بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري وكبري المؤسسات التعليمية المحلية والعالمية

هذا وأبرزت غادة مصطفى أنه عند اندلاع جائحة كورونا، بدأ المصرف المتحد يبتكر آليات بديلة لتعميق منظومة التعليم والتدريب مما يساهم في استكمال الطاقات البشرية لديه. فكانت منظومة التعليم عن بعد e-learning ووضعت العديد من المعايير لضمان أفضل الممارسات التطبيقية. الامر الذي ساهم في:

§ تقليل تكلفة السفر والانتقال للحصول علي البرنامج التدريبي.

§ تطور الشكل والاداء التقليدي للبرامج التدريبية الي حلقات نقاشية وجلسات عمل عبر اجهزة الحاسب الآلي او الهاتف المحمول او الفيديو كونفرنس.

§ الاهتمام براحة المتدرب وامكانية حصوله علي المواد التي يريد دراستها والتدريب عليها من مكان عمله ومن خلال جهاز الحاسب الآلي الخاص به.

§ يمنح التعليم عن بعد المرونة في الوقت والمكان. كما يمنح قدر من الحرية بالنسبة للشرائح العمرية المختلفة لاستمرارية عملية التعلم والتدريب الذاتي.

§ امكانية الحصول علي الدورات التدربية المتخصصة علي يد اشهر المدربين العالمين وفقا للمعايير الدولية.

§ تقليل الوقت المهدر اثناء فترات التدريب التقليدي سواء في الانتقال الي مكان التدريب او وقت الاستراحات مما يزيد من حجم المعلومات التي يحصل عليها المتدرب.

5- برنامج التعليمي والتدريبي "النجوم الساطعة" – خطة المصرف المتحد للاستثمار في الطاقات البشرية وصناعة قيادات الجيل الثاني

وأكدت غادة مصطفى أن الاستثمار في تنمية الأصول البشرية وتأهيلها للقيادة المستقبلية، تعد أحد التحديات الهامة لعملية تحول المصرف المتحد لبنك شاب بأفكاره وادارته وتطبيقاته. فكانت عملية تأهيل وتطوير شاملة ومكثفة لجميع الطاقات البشرية نتج عنها ظهور عدد من القيادات الشابة المؤهلة ليبدأوا منذ 2018 مرحلة المشاركة العملية في وضع استراتيجيات المصرف المتحد والعمل وممارسة قواعد الإدارة الحقيقية.

6- دعم طلبة مدارس التعليم الالزامي بمحافظة جنوب سيناء

أعربت غادة مصطفى أن المصرف المتحد قام بدور تنموي كبير للتغلب علي عميلة التسرب من التعليم خاصة التعليم الالزامي للطلبة بمحافظة جنوب سيناء. حيث قام بدعم 356 طلبة التعليم الالزمي بعدد من المدارس. كذلك تشجيع لهم علي استكمال مسيرتهم التعليمية خاصة للمتفوقين منهم.

7- طلبة كلية الهندسة المعمارية - جامعة القاهرة

وأشارت إلى الدعم والمساندة التي قدمها المصرف المتحد وعلي مدار ثلاث اعوام متتالية لمجموعة من الباحثين من الشباب المصري المتميز للمشاركة في المحافل الدولية انطلاقًا من رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030. حيث فاز 26 من طلاب وخريجي ومعيدي قسم الهندسة المعمارية جامعة القاهرة، بالجائزة الثانية والثالثة في عدد من المسابقات الدولية لتصميم منازل بمعايير مستدامة لسكان الأحياء الفقيرة العشوائية في ايطاليا والبرتغال.

8- تقديم 19 منحة دراسية لطلبة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

وأعربت غادة مصطفي انه في اطار دعم وتنمية منظومة البحث العلمي في مصر والعمل علي تمكين الطلاب المصريين وتنمية قدراتهم الابداعية والارتقاء بمنظومة البحث العملي, تم اختيار 19 من الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط وتقديم 12 منحة دراسية لهم بمدينة زويل للمعلوم والتكنولوجيا.

9- دعم طلبة كلية الهندسة - جامعة القاهرة

كما جاء دعم المصرف المتحد لفريق كلية الهندسة جامعة القاهرة في مشروعه الابتكاري لسيارة سباق اقتصادية في استهلاك الطاقة. وقد فاز المشروع في مسابقة Shell eco-Marthon "شل ايكو مارثون" ايطاليا.

10- إطلاق مبادرة "أولادنا في عنينا" تحت رعاية وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع مؤسسة صناع الخير

أوضحت غادة مصطفي أن إطلاق مبادرة "أولادنا في عنينا" القومية تهدف إلى القضاء علي مرض فقد البصر (العمي) ومسبباته لدي أطفال مصر، بالشراكة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وتحت رعاية ودعم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وذلك بهدف رفع الوعي العام وتسليط الضوء علي حاجة هؤلاء الأطفال وتحسين من حياتهم بالشكل الذي يضمن لهم حياة كريمة ومستقبل أفضل. فمسببات العمي لدي الأطفال تعد الخطر الحقيقي الذي يهدد مستقبل الجيل الجديد والذي سيتولي القيادة وصنع مستقبل افضل للوطن. وذلك لان العمي سيعوق هؤلاء الاطفال من عملية التحصيل الدراسي الامثل وبالتالي تحد فرصهم في التقدم والتفكير السليم علي مدار حياتهم.

حيث قام فريق طبي بالكشف على أطفال المدارس على مستوى 4 محافظات هم: جنوب سيناء - حلايب وشلاتين - محافظة الفيوم - محافظة الأقصر. وايضا تقديم الخدمات الطبية الضرورة لهم للعلاج علي ثلاث محاور اساسية هم: مكافحة مسببات العمي – مكافحة الانيميا وفقر الدم - والمرض السكري عند الاطفال.

11- دعم طلبة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية - اول مدرسة متخصصة بالشرق الاوسط وافريقيا

قام المصرف المتحد بدعم مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية أول مدرسة بالشرق الاوسط وافريقيا لتخريج العمالة الفنية المدربة والمتخصصة في تنفيذ العروض الحية وعروض الوسائط التكنولوجية. وذلك في كافة تخصصات فنون الأداء والعرض والمهن التراثية للصناعات الثقافية مثل: صناعة السينما - والمسرح – والفيديو - والبالية - والعروض الموسيقية - والفنون الشعبية - وفنون الطفل.. وغيرها.

وأوضحت غادة مصطفي أن المصرف المتحد قام بإصدار بطاقة "ميزة" - المصرف المتحد الوطنية – المدفوعة مقدما ومنحها كمكافأة شهرية للطلبة طوال فترة الدراسة وايضا فترات التدريب العملي. هذا فضلا عن تنظيم سلسلة من المحاضرات الثقافية والمالية لنشر مفاهيم وآليات التعاملات المالية الغير نقدية. من خلال حزمة "بنكك علي الخط" والتي تضم المحفظة الرقمية والموبيل البنكي وايضا الانترنت البنكي. فضلا عن خدمات ماكينات الصراف الآلي للطلبة وهيئة التدريس والتدريب بالمدرسة.

12- دعم فريق جمعية اصداء لذوي الهمم في المسابقة الدولية الليجو للروبوت

قام المصرف المتحد بدعم فريق جمعية اصداء لذوي الهمم في المسابقة الدولية الليجو للروبوت. وقد فازت 3 فرق من ذوي الهمم (الصم وضعاف السمع زارعي قوقعة الاذن الالكترونية) في المسابقة الدولية.

وتتمثل المشروعات التي تقدمت بها فرق جمعية اصداء في:

·المشروع الأول: تغيير المجال المغناطيسى للأرض بمنطقة بعيدة عن تواجد توربينات الرياح. وبالتالي تغير أماكن ارتفاع درجة الحرارة وضوء الشمس باستخدام المرايات المقعرة لتجميع ضوء الشمس ورفع الحرارة بأماكن بعيدة عن مناطق توربينات الرياح. الامر الذي يؤهل الطيور ان تستمر فى مسار هجرتها دون الاصطدام بالتوربينات. مع وضع مصادر لتغذية الطيور المهاجرة بعيدة عن حقول توربينات الرياح وبالقرب من تجمع الحرارة وضوء الشمس. بما يسمح باستمرار عمل وحركة توربينات الرياح لتوليد الطاقة الكهربية طاقتها دون توقف.

المشروع الثاني: هي عمل وحدة روبوت متكاملة تمر بين صفوف الخلايا الشمسية بالمحطة مزودة بحساسات للون تستشعر الخلايا المغطاة بالاتربة والغبار يقوم بعدها الروبوت بمسحها وتنظيفها ذاتيا. وكذلك تستشعر الخلايا التالفة والمكسورة والمحترقة. ليقوم الروبوت بإبدالها بوحدات سليمة. كما تستخدم حساسات لقياس التيار الكهربى المار بالكابلات, فيستشعر منطقة انقطاع التيار ويحدد منطقة الانقطاع لقسم الصيانة ليقوم بإصلاحها. بما يسمح باستمرار عمل محطة الطاقة الشمسية بكامل طاقتها بجدوى اقتصادية كاملة ودون انخفاض كمية الطاقة الكهربية الناتجة عن عمل المحطة.

أما المشروع الثالث فكان عن الطاقة الشمسية حيث قدم علاج لمشكلة محطات الطاقة الشمسية من أنخفاض كفاءة الخلايا الشمسية وكمية الطاقة الكهربية المنتجة فى حالات تغطية الألواح الشمسية بالغبار والأتربة أو تلف أو حدوث كسر بالألواح الشمسية أو احتراق بعض الخلايا الشمسية وكذلك عند قطع أو انفصال الكابلات.

13- المسابقة السنوية لرعاية حفظة كتاب الله - القرآن الكريم

اشارت غادة مصطفي الي حرص المصرف المتحد علي تنظيم المسابقة السنوية لرعاية حفظة كتابضا التعليم الفني والذي يعد قاطرة التنمية الشاملة لمصرمي عن طري الله في 18 محافظة علي مستوي الجمهورية. ليرتفع عدد حافظي كتاب الله لاكثر من 3000. وذلك ضمن برنامج سنوي متكامل لرعاية أوائل حفظة كتاب الله اجتماعيا وعلميا وتقديم نموذج متكامل للشباب المتعلم والحافظ لقواعد وأصول دينه وشريعته.