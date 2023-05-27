جمال شعبان يكشف سر وفاة شاب فجأة في ملعب كرة وطلب عاجل لأشقائه

موت الفجأة، لا يزال موت الفجأة يحصد أرواح الشباب، حيث كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن سر الوفاة للشاب عمر حمادة القصبي، ابن الـ17 عامًا، الذي توفى فجأة في ملعب الكرة في أبي المطامير.

سر وفاة شاب فجأة في ملعب كرة

وعن موت الفجأة قال جمال شعبان إن موت الفجأة من علامات الساعة، وموت الشاب عمر حمادة القصبي، حيث توفى فجأة بالسكتة القلبية، وطالب أشقائه بعمل فحص شامل للقلب ليعرف ما إذا كان لديهم خلل كهربي واعتلال قلبي وراثي.

وكتب جمال شعبان تدوينة عن موت الفجأة، عبر صفحته بالفيس بوك، فقال: "إنا الله وإنا إليه راجعون.. كثرة الموت المفاجىء من علامات الساعة، رحم الله عمر حمادة القصبي، ابن ١٧ عامًا، فقيد الشباب، الذي مات فجأة وهو في ملعب الكرة دون سابق أعراض أو أمراض، وعزائي لأهلنا في أبي المطامير بحيرة"

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ووجه جمال شعبان رسالة لأشقاء عمر القصبي فقال: "يا ريت لو له إخوة ييجوا لي مركز القلب أعمل لهم فحص شامل للقلب مجاني للتأكد من عدم وجود خلل كهربي واعتلال قلبي وراثي"

الوفاة القلبية المفاجئة وسر الإشارات الكهربائية

يذكر أن الدكتور جمال شعبان أكد أن الوفاة القلبية المفاجئة تحدث غالبًا نتيجة لاضطراب الإشارات الكهربائية في القلب. ويتسبَّب تسارُع ضربات القلب الشديد في ارتجاف حجرتي القلب السفليتين (البُطينين) دون داعٍ بدلًا من ضخ الدم. وتُعرَف هذه الحالة من اضطراب النظم القلبي بالرجفان البطيني.

وفاة الشاب عمر القصبي، فيتو



وأضاف جمال شعبان أنه قد تزيد أي حالة تؤدي إلى إجهاد القلب أو تُسبب تلفًا في أنسجته من احتمال حدوث الوفاة المفاجئة.

وعن بعض الحالات المَرَضية التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة القلبية المفاجئة لدى الشباب، حددها جمال شعبان في أمراض "تضخّم عضلة القلب (اعتلال العضلة القلبية الضُخامي). موضحًا أنه السبب الأكثر شيوعًا للوفاة القلبية المفاجئة لدى الشباب، وهذه الحالة الوراثية التي تُسبب تضخم عضلة القلب تضخمًا شديدًا. ويؤدي هذا التضخم إلى ضخ القلب للدم بصعوبة، وربما يؤدي إلى سرعة ضربات القلب.

اضطرابات نظم القلب والوفاة المفاجأة للشباب

وقال جمال شعبان إن اضطرابات نظم القلب واحدة من الأمراض التي تسبب الوفاة المفاجأة للشباب، ومتلازمة QT الطويلة هي حالة متعلقة بالنظم القلبي تُسبب تسارُع ضربات القلب واضطرابها. وترتبط أيضًا بالإغماء مجهول السبب والوفاة المفاجئة، ولا سيما لدى الشباب.

وأوضح جمال شعبان أن هذه المتلازمة قد تكون موجودة منذ الولادة (متلازمة QT الطويلة الخِلقية) أو تحدث نتيجة الإصابة بحالة مَرضية كامنة أو استخدام أدوية معينة (متلازمة موجة QT الطويلة المكتسَبة).

وفاة الشاب عمر القصبي في ملعب كرة فجأة، فيتو



وأضاف جمال شعبان أنه "من اضطرابات النظم القلبي الأخرى التي يمكن أن تُسبب الوفاة القلبية المفاجئة متلازمة بروغادا ومتلازمة وولف-باركنسون-وايت."

ومن الأمراض التي تسبب الوفاة المفاجأة أيضًا "إصابة حادة في الصدر. تُعرف الضربة القوية في الصدر التي تُسبب الوفاة القلبية المفاجئة بارتجاج القلب. وهي حالة قد تحدث لدى الرياضيين الذين يتلقون ضربات شديدة في الصدر نتيجة الاصطدام لأدوات الرياضية أو بلاعب آخر".

عيوب القلب الخلقية تؤدي إلى الوفاة المفاجئة

وأكد جمال شعبان أن هذه الحالة لا تُحدِث ضررًا بعضلة القلب، وإنما تُغيّر الإشارات الكهربائية في القلب. من الممكن أن تؤدي الضربة في الصدر إلى حدوث رجفان بطيني عند التعرض لها في وقت معيّن خلال دورة الإشارات الكهربائية بالقلب.

وعن مشكلة بنية القلب منذ الولادة أو ما يُعرف بالعيب الخلقي في القلب فقال جمال شعبان: "يُولَد بعض الأشخاص بتغيّرات في القلب والأوعية الدموية يمكن أن تُقلل من تدفق الدم وتؤدي إلى الوفاة القلبية المفاجئة."

ويتساءل البعض عن كيفية معرفة الأهل والمدرِّبون وغيرهم ما إذا كان الشاب عرضة لخطر الوفاة القلبية المفاجئة فقال جمال شعبان: "تحدث الوفاة القلبية المفاجئة دون سابق إنذار في كثير من الأحيان. وحتى عند ظهور بعض المؤشرات التحذيرية، فإنها قد تكون غير ملحوظة."

ونبه جمال شعبان إلى ضرورة إجراء فحص طبي دوري لأي شخص يتعرّض (للإغماء غير المبرر، قد يشير الإغماء الذي يحدث أثناء ممارسة الأنشطة أو التمارين إلى وجود مشكلة في القلب. أو ضيق النفَس أو ألم الصدر. قد يكون ذلك مؤشرًا على وجود مشكلة في القلب، ولكنه يمكن أن يحدث أيضًا بسبب الإصابة بالربو، لذلك من المهم تقييم الحالة الصحية بدقة."

كما نبه جمال شعبان على ضرورة الكشف عن التاريخ العائلي من الوفاة القلبية المفاجئة، حيث يزيد وجود سوابق عائلية للوفاة القلبية المفاجئة من احتمالية تعرّض الشخص لنفس الحالة القلبية. وإن كان هناك تاريخ عائلي من حالات الوفاة مجهولة السبب، فمن الضروري استشارة الطبيب بشأن خيارات الفحص، وفقًا للدكتور جمال شعبان.