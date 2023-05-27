السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تريند

جمال شعبان يكشف سر وفاة شاب فجأة في ملعب كرة وطلب عاجل لأشقائه

وفاة الشاب عمر القصبي
وفاة الشاب عمر القصبي فجأة في ملعب الكرة، فيتو

موت الفجأة، لا يزال موت الفجأة يحصد أرواح الشباب، حيث كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن سر الوفاة للشاب عمر حمادة القصبي، ابن الـ17 عامًا، الذي توفى فجأة في ملعب الكرة في أبي المطامير.

سر وفاة شاب فجأة في ملعب كرة

وعن موت الفجأة قال جمال شعبان إن موت الفجأة من علامات الساعة، وموت الشاب عمر حمادة القصبي، حيث توفى فجأة بالسكتة القلبية، وطالب أشقائه بعمل فحص شامل للقلب ليعرف ما إذا كان لديهم خلل كهربي واعتلال قلبي وراثي.  
وكتب جمال شعبان تدوينة عن موت الفجأة، عبر صفحته بالفيس بوك، فقال: "إنا الله وإنا إليه راجعون.. كثرة الموت المفاجىء من علامات الساعة، رحم الله عمر حمادة القصبي، ابن ١٧ عامًا، فقيد الشباب، الذي مات فجأة وهو في ملعب الكرة دون سابق أعراض أو أمراض، وعزائي لأهلنا في أبي المطامير بحيرة"

-إعلانات-

ووجه جمال شعبان رسالة لأشقاء عمر القصبي فقال: "يا ريت لو  له إخوة ييجوا لي مركز القلب أعمل لهم فحص شامل للقلب مجاني للتأكد من عدم وجود خلل كهربي واعتلال قلبي وراثي"

الوفاة القلبية المفاجئة وسر الإشارات الكهربائية

يذكر أن الدكتور جمال شعبان أكد أن الوفاة القلبية المفاجئة تحدث غالبًا نتيجة لاضطراب الإشارات الكهربائية في القلب. ويتسبَّب تسارُع ضربات القلب الشديد في ارتجاف حجرتي القلب السفليتين (البُطينين) دون داعٍ بدلًا من ضخ الدم. وتُعرَف هذه الحالة من اضطراب النظم القلبي بالرجفان البطيني.

وفاة الشاب عمر القصبي، فيتو


وأضاف جمال شعبان أنه قد تزيد أي حالة تؤدي إلى إجهاد القلب أو تُسبب تلفًا في أنسجته من احتمال حدوث الوفاة المفاجئة. 
وعن بعض الحالات المَرَضية التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة القلبية المفاجئة لدى الشباب، حددها جمال شعبان في أمراض "تضخّم عضلة القلب (اعتلال العضلة القلبية الضُخامي). موضحًا أنه السبب الأكثر شيوعًا للوفاة القلبية المفاجئة لدى الشباب، وهذه الحالة الوراثية التي تُسبب تضخم عضلة القلب تضخمًا شديدًا. ويؤدي هذا التضخم إلى ضخ القلب للدم بصعوبة، وربما يؤدي إلى سرعة ضربات القلب.

اضطرابات نظم القلب والوفاة المفاجأة للشباب

وقال جمال شعبان إن اضطرابات نظم القلب واحدة من الأمراض التي تسبب الوفاة المفاجأة للشباب، ومتلازمة QT الطويلة هي حالة متعلقة بالنظم القلبي تُسبب تسارُع ضربات القلب واضطرابها. وترتبط أيضًا بالإغماء مجهول السبب والوفاة المفاجئة، ولا سيما لدى الشباب.
وأوضح جمال شعبان أن هذه المتلازمة قد تكون موجودة منذ الولادة (متلازمة QT الطويلة الخِلقية) أو تحدث نتيجة الإصابة بحالة مَرضية كامنة أو استخدام أدوية معينة (متلازمة موجة QT الطويلة المكتسَبة).

وفاة الشاب عمر القصبي في ملعب كرة فجأة، فيتو


وأضاف جمال شعبان أنه "من اضطرابات النظم القلبي الأخرى التي يمكن أن تُسبب الوفاة القلبية المفاجئة متلازمة بروغادا ومتلازمة وولف-باركنسون-وايت."
ومن الأمراض التي تسبب الوفاة المفاجأة أيضًا "إصابة حادة في الصدر. تُعرف الضربة القوية في الصدر التي تُسبب الوفاة القلبية المفاجئة بارتجاج القلب. وهي حالة قد تحدث لدى الرياضيين الذين يتلقون ضربات شديدة في الصدر نتيجة الاصطدام لأدوات الرياضية أو بلاعب آخر".

عيوب القلب الخلقية تؤدي إلى الوفاة المفاجئة

وأكد جمال شعبان أن هذه الحالة لا تُحدِث ضررًا بعضلة القلب، وإنما تُغيّر الإشارات الكهربائية في القلب. من الممكن أن تؤدي الضربة في الصدر إلى حدوث رجفان بطيني عند التعرض لها في وقت معيّن خلال دورة الإشارات الكهربائية بالقلب.
وعن مشكلة بنية القلب منذ الولادة أو ما يُعرف بالعيب الخلقي في القلب فقال جمال شعبان: "يُولَد بعض الأشخاص بتغيّرات في القلب والأوعية الدموية يمكن أن تُقلل من تدفق الدم وتؤدي إلى الوفاة القلبية المفاجئة."
ويتساءل البعض عن كيفية معرفة الأهل والمدرِّبون وغيرهم ما إذا كان الشاب عرضة لخطر الوفاة القلبية المفاجئة فقال جمال شعبان: "تحدث الوفاة القلبية المفاجئة دون سابق إنذار في كثير من الأحيان. وحتى عند ظهور بعض المؤشرات التحذيرية، فإنها قد تكون غير ملحوظة."
ونبه جمال شعبان إلى ضرورة إجراء فحص طبي دوري لأي شخص يتعرّض (للإغماء غير المبرر، قد يشير الإغماء الذي يحدث أثناء ممارسة الأنشطة أو التمارين إلى وجود مشكلة في القلب. أو ضيق النفَس أو ألم الصدر. قد يكون ذلك مؤشرًا على وجود مشكلة في القلب، ولكنه يمكن أن يحدث أيضًا بسبب الإصابة بالربو، لذلك من المهم تقييم الحالة الصحية بدقة."
كما نبه جمال شعبان على ضرورة الكشف عن التاريخ العائلي من الوفاة القلبية المفاجئة، حيث يزيد وجود سوابق عائلية للوفاة القلبية المفاجئة من احتمالية تعرّض الشخص لنفس الحالة القلبية. وإن كان هناك تاريخ عائلي من حالات الوفاة مجهولة السبب، فمن الضروري استشارة الطبيب بشأن خيارات الفحص، وفقًا للدكتور جمال شعبان.

جمال شعبان يحذر من النهجان: سبب لأمراض خطيرة

جمال شعبان يوجه نصائح هامة للحفاظ على صحة القلب ويحذر من الإسبرين


نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

موت الفجأة سبب موت الفجأة أسباب موت الفجأة الدكتور جمال شعبان سبب انتشار موت الفجأة أمراض تؤدي لموت الفجأة انتشار موت الفجأة بين الشباب

مواد متعلقة

جمال شعبان يحذر من النهجان: سبب لأمراض خطيرة

جمال شعبان يوجه نصائح هامة للحفاظ على صحة القلب ويحذر من الإسبرين

جمال شعبان يكشف طرق خفض ضغط الدم لتخفيف معاناة 30 مليون مصري

جمال شعبان يكشف هدف محمد رمضان من صورة الدولارات

الأكثر قراءة

نتيجة شهادة الإعدادية الآن في القاهرة، الرابط وخطوات الحصول عليها

نجل شمس البارودي يعلن عودتها للأضواء من جديد

نصف مليار جنيه وحسابات خاوية، تفاصيل جديدة في انهيار شركة الكومي وضياع أموال المساهمين

موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا في تصفيات أمم أفريقيا

الزمالك يطالب بإعادة مباراة السوبر ويشكو الأهلي والجبلاية وكهربا لمركز التسوية والتحكيم (مستند)

حقيقة معاقبة نقابة المهن الموسيقية لـ أحمد سعد بسبب الملابس "والحلق"

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وتكاثر السحب الركامية على هذه المناطق

أردوغان يغفو خلال لقاء تليفزيوني مباشر (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

محكمة إيطالية تعلق قرارًا بإطلاق النار على دبة

مبانٍ صديقة للبيئة مستلهمة من أبراج النمل الأبيض

باحثون: التمارين الرياضية تجعل الأشخاص أكثر تسامحًا مع الألم

مجموعة من التماسيح تقتل رجلا وتمزقه إلى أشلاء

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الين الياباني بعمليات الشراء والبيع في البنك المركزي اليوم السبت

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 27-5-2023 بالأسواق المحلية

سعر كيلو العدس، أسعار العدس مساء اليوم السبت 27-5-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، استقرار أسعار الزيت مساء اليوم السبت 27-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

شرط امتلاك عقار أو وديعة بنكية.. الداخلية تنظم إقامة الأجانب في مصر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم حج الصبي ومدى إجزائه عن حج الفريضة؟ الإفتاء تجيب

ما حكم الشرع في من يربي كلاب تؤذي الجيران؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالتغلب على المشاكل الزوجة

المزيد
الجريدة الرسمية