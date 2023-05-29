حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر

نظمت مديرية أمن البحر الأحمر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.



ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

يأتى ذلك استمرارًا للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية.

وكانت فى وقت سابق، انطلقت حملة لـ تبرع بالدم داخل حرم كلية الطب جامعة عين شمس استمرارًا لبرنامج 5 متبرعين لكل مريض 5For1 في إطار برنامج التبرع الدائم لصالح مرضى مستشفيات جامعة عين شمس.

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وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، الدكتور إيمان محمد أمين عمر رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، الدكتور عبير عطية سعد الدين مشرف بنك الدم الرئيسي بمستشفيات جامعة عين شمس.

برنامج تطوع للتبرع بالدم

ويهدف برنامج 5for1 إلى نشر وعي التبرع التطوعي الدائم والمنتظم وخاصة لصالح المرضى الذين هم في حاجة مستمرة لنقل الدم chronically transfused patients مما يساعد على عدم تكوين أجسام مضادة في حال نقل الدم لهم من عدة متبرعين.

جامعة عين شمس

وقد تم إطلاق عدة حملات في أرجاء الجامعة في إطار البرنامج، حيث تم تنظيم حملة تبرع بالدم يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023 داخل حرم كلية الآثار جامعة عين شمس، تحت إشراف حسام طنطاوي عميد الكلية، كما قام بالمشاركة في الحملة والتبرع بالدم، قام بتنسيق الحملة بالكلية سوسن عيسى المشرف على إدارة شئون مشروعات البيئة وخدمة المجتمع.

كذلك تم تنظيم حملة تبرع أخرى داخل حرم كلية تربية جامعة عين شمس يوم الأربعاء 8 مارس 2023، بالتنسيق مع علاء الدين عبد الحليم فرج وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة.

قام بتنظيم الحملات داليا ضياء الدين سالم نائب مشرف بنك الدم الرئيسي ومدير الجودة بمستشفيات جامعة عين شمس، نيرة سامي أستاذ بقسم الصحة العامة وعضو في لجنة البيئة وخدمة المجتمع، نيرمين مصطفى مدير بنك دم بمستشفى النساء والتوليد بمستشفيات جامعة عين شمس وذلك بالتعاون مع إدارة مستشفى النساء والتوليد رحاب عبد الرحمن مدير المستشفى.

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