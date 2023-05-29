صرف إسكندرية تشارك في القوافل الخدمية بالعجمي

شاركت شركة الصرف الصحي بالاسكندرية بالقافلة الخدمية بحي العجمي الكيلو (22) الصفا بندوات توعوية للمواطنين عن كيفية الحفاظ علي شبكات الصرف الصحي والتخلص الآمن من المخلفات المنزلية.



كما تناولت القافلة عددًا من الأنشطة التوعوية والخدمية بأهمية الحفاظ علي المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وعمل إستقصاء رأي للمواطنين عن جودة الخدمات المقدمة من الشركة وكيفية تطويرها والرد علي جميع أسئلة واستفسارات الجمهور، وتوزيع بروشورات تمثل رسائل توعية بأهمية ترشيد المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وإقامة ورش رسم للأطفال ومسابقات وتقديم جوائز تحفيزية للمشاركين.

كما تم توعية المواطنين بطرق الإبلاغ عن الشكاوي وتعريفهم برقم الخط الساخن 175 أو رقم الواتس أب ⁦+20 120 117 5175⁩ أو علي صفحة الشركة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

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فيما أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية علي دور التوعية في تنمية الوعي المائي ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة علي شبكات الصرف الصحي وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات الضخمة التي تقوم بها الدولة من أجل ضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين والحفاظ علي البيئة من مخرجات عمليات المعالجة وكذلك غرس ثقافة المشاركة ومسؤولية الجميع في الحفاظ على ممتلكات ومشروعات الدولة لدي المواطنين لتأسيس جيل جديد واع وقادر علي تعديل السلوكيات والممارسات الخاطئة.