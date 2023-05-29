الإثنين 29 مايو 2023
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أخبار مصر

الآثار تضيف مناطق جديدة لنظام الدفع باستخدام الكروت البنكية، تعرف عليها

أحمد عيسي وزير السياحة
أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، فيتو

واصلت وزارة السياحة والآثار تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر الزيارة، على أن يتم وقف التعامل النقدي لشراء التذاكر تمامًا، وأن يكون التعامل من خلال مدفوعات غير نقدية بالكامل، وذلك ‏في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي الشامل.

 

خطة التحول الرقمي في شراء تذاكر الزيارة 

وقالت الوزارة في خطابها إلى غرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين السياحيين، أنه في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار في تفعيل الرقمي الكامل، فانة سيقتصر السداد على شباك التذاكر باستخدام الكروت البنكية وكارت ميزة وسيمنع تماما أي سداد نقدي على المواقع التالية وتشمل على:
- المسلة الناقصة بأسوان.
- متحف النوبة.
- باقي مواقع محافظة أاسوان المزودة بماكينات الدفع باستخدام الكروت الذكية.
- منطقة الأهرامات على أن يتم الإبقاء على شباك واحد فقط من عدد 8 شبابيك للسداد النقدي حتى الـ 31 من مايو الجاري علما بأن زمن الانتظار علي هذا الشباك سيتخطي الساعة.
- المتحف المصري بالتحرير، على شباك واحد فقط من عدد 8 شبابيك للسداد النقدي حتى الـ 31 من مايو الجاري علما بأن زمن الانتظار علي هذا الشباك سيتخطي الساعة أيضا.
-  قلعة صلاح الدين الأيوبي.

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قرار وزير السياحة والأثار باستخدام الكروت البنكية في الدفع الالكتروني

 

بداية استخدام الكروت الذكية في الدفع الإلكتروني 

وكانت وزارة السياحة والآثار بدأت تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة أربعة مواقع أثرية بمحافظة أسوان كمرحلة أولى على أن يتم وقف التعامل النقدي لشراء التذاكر تمامًا، وأن يكون التعامل من خلال مدفوعات غير نقدية بالكامل، وذلك ‏في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي الشامل.

وتشمل هذه المواقع معابد كل من إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل وفيلة، وقد قامت الوزارة بإخطار الشركات السياحية بذلك، لتكون هذه المواقع الأربعة هي أول مواقع أثرية على مستوى الجمهورية يتم تطبيق هذا النظام غير النقدي بها تمهيدًا لتعميمه خلال 3 أشهر المقبلة في الـ 40 متحف وموقع أثري التي تتيح حاليًا إمكانية شراء التذاكر باستخدام كلا من الكروت البنكية والسداد النقدي..

 

ومن المقرر أن تقوم الوزارة بتعميم هذا النظام تباعًا في باقي المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

 

المجلس الأعلى للآثار

كما قامت الوزارة بإخطار شركات السياحة التي ترغب في شراء تذاكر زيارة مجمعة لعملائها لدخول كافة المتاحف والمواقع الأثرية بأن يكون السداد حصريًا عن طريق التحويلات البنكية ولن يُقبل أي سداد نقدي مباشر لشراء هذه التذاكر.

ومن جانبه، ثمّن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على هذه الخطوة الهامة التي بدوها سوف تساهم في تحسين التجربة السياحية في مصر وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، بالإضافة إلى مساهمة ذلك في زيادة تدفق العملة الأجنبية.

 

التحول الرقمي

وأشار الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي إلى أن جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر مُجهزة بماكينات السداد بالكروت البنكية ليتم إلغاء السداد النقدي بشكل تدريجي ويكون السداد باستخدام الكروت البنكية فقط، موضحا أن هذه الجهود تأتي لتحقيق عدة أهداف من بينها تفعيل توجهات الدولة المصرية في التحول نحو المدفوعات غير النقدية.

 

شراء تذاكر الزيارة

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تتيح شراء تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية في مصر إلكترونيًا من خلال موقع  egymonuments.com، وهو ما يسهل  على حاملها دخول المتاحف والمواقع الأثرية التي قد تشهد توافد ضخم عند الدخول، من خلال مسار خاص بهم.
 

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