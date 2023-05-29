أردوغان يستمر في تصريحاته بعد الفوز بالرئاسة

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحاته بعد الفوز في جولة الإعادة وأصبح رسميًا رئيسًا لتركيا لولاية ثالثة، قائلا إن الفائزين في انتخابات 14 مايو وانتخابات 28 مايو بلغ عددهم 85 مليون مواطن.

تصريحات أردوغان عرض مستمر

وفاز أردوغان بأكثر من 52 بالمئة من الأصوات في جولة الإعادة الرئاسية، الأحد، والتي جاءت بعد أسبوعين من إخفاقه في تحقيق نصر حاسم من الجولة الأولى.

لكن غالبية الناخبين الأتراك في الجولة الثانية اختاروا أردوغان وفضلوه على منافسه كمال كيلجدار أوغلو، ما أظهر دعمهم لرجل يرون أنه زعيم قوي.

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وفي خطابين - أحدهما في إسطنبول والآخر في أنقرة - شكر أردوغان الأمة على تكليفه بالرئاسة لخمس سنوات أخرى.

وقال أردوغان أمام مئات الآلاف الذين تجمعوا خارج القصر الرئاسي في أنقرة: "لم يخسر أحد اليوم. جميع الـ85 مليون تركي فازوا. كشرط للمسئولية الممنوحة لنا من أمتنان، لا نشعر بالإهانة أو الاستياء أو الغضب من أي شخص".

نقاشات وصراعات



وأضاف: "حان الوقت الآن لتنحية كل النقاشات والصراعات بخصوص فترة الانتخابات جانبا. حان الوقت كي نتحدث حول أهدافنا وأحلامنا الوطنية".

وتابع: "لسنا الفائزين الوحيدين. الفائز هو تركيا. أمتنا بكل أطيافها فازت".

تحتفل تركيا بالذكرى المئوية لتأسيسها هذا العام.

في سياق متصل، قال أردوغان: "الإرهابي الذي قتل 51 من إخواننا الأكراد في ديار بكر هو سيلو (صلاح الدين دميرطاش، الزعيم الكردي المسجون)".

وقبل وقت سابق وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأحد، خطابا إلى مناصريه من مدينة إسطنبول، بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة.

وأكد أردوغان: سنعمل على عودة مليون لاجئ سوري إضافي إلى بلادهم.. العودة الآمنة للاجئين السوريين لبلادهم جزء من مسؤوليتنا.. التضخم مشكلة عاجلة لكن حلها ليس بالأمر الصعب.. سننحي الخلافات جانبا ونركز على القيم والأحلام الوطنية".

وتابع: قرار الشعب في هذه الانتخابات كان لصالح تركيا.. يجب أن نركز على الوحدة وتحقيق أهدافنا.



وقال أردوغان: "نحن عشاق إسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر".

وأضاف: "نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين..أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسؤولية تجاهه لمدة 5 سنوات قادمة".

انتخابات تركيا



أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية مساء الأحد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا ان أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لكيليجدار أوغلو بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبا.

كذلك ألقى زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليدار أوغلو، خطابا بعد خسارته في الانتخابات أمام منافسه على رئاسة الجمهورية، رجب طيب أردوغان.

وقال كمال كليجدار أوغلو: "ما كان بوسعي أن أتغاضى عن أن يتم انتهاك حقوقكم ولهذا ترشحت للرئاسة".

وأضاف كيليجدار أوغلو: سأواصل العمل من أجل تحقيق تطلعات الشعب التركي.

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