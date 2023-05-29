الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

انقطاع الكهرباء عن مناطق غرب وشرق محافظة الإسكندرية

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطق المحافظة.

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وقد أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء فى الإسكندرية، عن قطع الكهرباء عن عدد من المناطق بشرقي وغربي ووسط المحافظة وذلك بسبب إجراءات الصيانة التي تقوم بها الشركة على عدد من الخطوط.
 

وأصدرت شركة الكهرباء، بيان أكدت خلاله قطع الكهرباء عن 10 مناطق بشرق وغرب ووسط المحافظة على أن تكون مدة الانقطاع 3 ساعات ظهرا اليوم الإثنين، وأرجعت الشركة سبب الانقطاع يعود إلى أعمال الصيانة.
وحدد بيان الشركة الأماكن العشرة التي من المقرر أن يتم قطع التيار الكهربائي فيها وتقرر قطع الكهرباء فى 3 مناطق شرقي المدينة وهم منطقة المندرة، مصنع مکاوي ومنطقة سیدي بشر طريق الجيش وفى شارع زاخر وش حسين هيكل ومنطقة سابا باشا وذلك بشركة الأدوية أمام بنزينة سابا باشا
وأشار بيان الشركة إلى أنه تقرر قطع التيار الكهربائي بثلاث مناطق بنطاق حي وسط الإسكندرية وهي منطقة الإبراهيمية طريق الصرف الصحى ومنطقة سبورتنج ومنطقة محرم بك خلف سينما ريالتو شارع النبي دانيال.
وبالنسبة للمناطق المقرر قطع الكهرباء عنها بنطاق غربي الإسكندرية وهي مناطق الدخيلة بمساكن الهانوفيل والعامرية عند مساكن الري ومرغم المتحدة ومنطقة التعاونيات ومنطقة برج العرب طريق النوادي.
ودعت الشركة المواطنين بالاتصال على الخط الساخن على رقم 121 عند الحاجة وإلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

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