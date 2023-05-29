رسالة قوية من علاء مبارك للحكومة بسبب هدم المقابر التاريخية

هدم المقابر التاريخية، عبر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، عن رفضه لإزالة المقابر التاريخية، ووجه رسالة قوية للحكومة بسبب هدم المقابر التاريخية، مؤكدًا أن هذه المقابر تاريخية وتعتبر تراث وتحتوى على تحف معمارية.

رسالة قوية من علاء مبارك للحكومة

وعن هدم المقابر التاريخية قال علاء مبارك في رسالته للحكومة إن التطوير يجب ألا يأتى على حساب إزالة الرفات، مشيرًا إلى أن بعض هذه المقابر تقع بمناطق لها طابع تاريخى، وبها فنون معمارية نادرة وقيم روحية ورمزية.

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البلدوزر يهدم مقابر تاريخية وأثرية، فيتو



وكتب علاء مبارك تغريدة، عن هدم المقابر التاريخية، قال فيها: "الحكومة تعتزم تعويض أصحاب المقابر التى يتم هدمها بأخرى بديلة بمناطق أخرى! بعض هذه المناطق والتى يتم إزالتها هى مناطق تاريخية وتعتبر تراث وتاريخ تحتوى على تحف معمارية وقباب ضريحية جميلة وشواهد رخامية عليها نقوش قديمة لا تقدر بثمن تعود الى مئات السنين"

وقال علاء مبارك في رسالته التي وجهها للحكومة عن سبب رفضه هدم المقابر التاريخية: "فالموضوع ليس موضوع تعويض ولا أحد ضد التطوير بالعكس لكن التطوير يجب الا ياتى على حساب إزالة الرفات والجثث خاصة أن بعض هذه المقابر تقع بمناطق لها طابع تاريخى وتحتوى على فنون معمارية نادرة وذات قيم روحية ورمزية"

هدم المقابر التاريخية تشغل بال المصريين

الجدير بالذكر أن هدم المقابر التاريخية وذات الطابع الديني تشغل بال المصريين، بعد نبأ إزالة قبر الإمام وَرش، صاحب قراءة ورش عن نافع لقراءة القرآن التي يبلغ عمرها 1200 عامًا، من بين المقابر التي قررت الحكومة إزالتها في منطقة القاهرة التاريخية، لتنفيذ مشروع تطوير تلك المنطقة.

هدم المقابر التاريخية، فيتو



وكانت من المقابر التي سيتم هدمها مقبرة الأديب يحيي حقي، حيث نقلت ابنته الكاتبة نهى حقي، رفات والدها من مدفنه بجوار السيدة نفيسة إلى مقبرة في منطقة العاشر من رمضان، بخلاف ما أوصى الأديب المصري الكبير يحيي حقي.

هدم مقبرة العز بن عبد السلام وسامي البارودي

وقامت محافظة القاهرة بهدم عددًا كبيرًا من المقابر التاريخية، التي يتجاوز عمر بعضها أكثر من ألف عام. حيث يجري إزالة ما يقرب من 2700 مقبرة ونقلها لأماكن جديدة في مدينة 15 مايو ومدينة العاشر من رمضان.

هدم المقابر التاريخية والأثرية بالقاهرة، فيتو



وبينما نجت مقابر كانت تضم رفات عميد الأدب العربي طه حسين، و"قيثارة السماء" الشيخ محمد رفعت، لكن مقبرة قاضي القضاة الشيخ العز بن عبد السلام "سلطان العلماء وبائع الملوك وشيخ الإسلام"، ومقبرة الشاعر الكبير محمود سامي البارودي، رائد مدرسة الإحياء والبعث في الشعر العربي، الموجودة بمدافن السيدة نفيسة.

هدم مقابر يعود تاريخها لـ1300 عام

وتحمل مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة، والتي يجري إزالة بعضها، جداريات ونقوش قديمة ضمتها جدرانها، وبعضها يعود إلى أكثر من 1300 سنة، ولوحات فنية صنعت بدقة قبل مئات السنين.

هدم مقابر تاريخية وأثرية، فيتو



الجدير بالذكر أن إزالة المقابر التاريخية في الإمام الشافعي والسيدة نفيسة، يتم لمد المحور المروري الجديد "الفردوس"، الذي يخترق قلب "قرافة المماليك"، والتي تضم شواهد كبار الأدباء والسياسيين والشيوخ والمفكرين ممن كانت لهم بصمات جليلة في تاريخ مصر.



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