الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات جديدة لوزير السياحة والآثار

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، عده قرارات لوزير السياحة والآثار أحمد عيسي بمد لجان تسيير اعمال غرف السياحة لحين اجراء انتخابات لتلك الغرف.

وتضمنت قرارات أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، مدة عمل لجنة تسيير اعمال غرفة المنشأت الفندقية برئاسة علاء عاقل لمدة شهرين أو عقد انتخابات لتكشيل مجلس الإدارة، ومدة عمل لجنة تسيير اعمال غرفة المنشأت والمطاعم السياحية لمدة شهرين أو عقد انتخابات لتكشيل مجلس الإدارة ايهما اقرب.

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كما قرر وزير السياحة والآثار مدة عمل لجنة تسيير اعمال غرفة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين أو عقد انتخابات لتكشيل مجلس الإدارة، مدة عمل لجنة تسيير اعمال غرفة العاديات والسلع السياحية لمدة شهرين أو عقد انتخابات لتكشيل مجلس الإدارة ايها اقرب ايضا.

الاكتشافات الآثرية

أعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عن كشف أثري جديد بمنطقة آثار سقارة حيث نجحت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في العثور، لأول مرة عن أكبر وأكمل ورشتين للتحنيط إحداهما آدمية والأخرى حيوانية، بالإضافة إلى مقبرتين وعدد من اللقى الأثرية.

وأكد وزير السياحة والآثار عن استكمال أعمال حفائر البعثة بجبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) بمنطقة آثار سقارة، للعام السادس على التوالي.



الاكتشافات الأثرية بسقارة



وحضر مراسم الإعلان عن الكشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و47 سفيرا من الدول الأجنبية بالقاهرة وزوجاتهم، ومديري المعاهد الأجنبية بالقاهرة، وعدد من قيادات الوازرة، والمجلس الأعلى للآثار، وأكثر من 200 وكالة أنباء، وصحف مصرية، وعربية، وعالمية.



واستهل وزير السياحة والآثار المؤتمر الصحفي بإلقاء كلمة رحب خلالها بالحضور معربًا عن سعادته بتواجده في منطقة آثار سقارة التي تعتبر أحد أهم أجزاء جبانة منف المُسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والتي هي أيضا بمثابة متحفًا مفتوحًا يُبرز جانبًا كبيرًا من فترات التاريخ المصري القديم حيث تَحتضن أقدم بناء حجري في تاريخ البشرية وهو هرم زوسر المدرج بالإضافة إلى العديد من أهرامات الملوك والملكات.

المجلس الأعلى للآثار



وأشار إلى ما تقوم به وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار من أعمال مستمرة لتحسين ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بسقارة بالشراكة مع القطاع الخاص لتقدم لزائريها من المصريين والأجانب تجربة سياحية متميزة، وهو ما يأتي في إطار أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25% و30% سنويًا في صناعة السياحة في مصر؛ من خلال إتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران إلى مصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، والعمل على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار، وتحسين التجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري.



وأكد على حرص الوزارة، في إطار دورها كمنظم ورقيب ومدير لبرامج الإنفاق العام، على تطوير المتاحف والمواقع الأثرية في مصر والحفاظ على هويتهم وطابعهم المُميز مما يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين وتقديم تجربة سياحية متميزة لهم. سقارة أرض الأسرار والاكتشافات.