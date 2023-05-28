الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير السياحة والآثار يبحث مع سفيري المجر وبوروندي سبل تعزيز التعاون

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار يستقبل سفيرا بوروندي، فيتو

استقبل، اليوم الأحد، أحمد عيسى  وزير السياحة والآثار، بمكتبه في مقر الوزارة بالزمالك، السفير أندراش أيمر كوفاكش András Imre KOVÁCS سفير دولة المجر بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي والأثري بين مصر والمجر.

وفي مستهل اللقاء، تم الترحيب بالسفير، كما تم التأكيد على العلاقات المتميزة والوثيقة التي تربط بين البلدين والتي تشهد تعاونًا مثمرًا في العديد من المجالات ولاسيما السياحة والآثار.

مؤشرات الحركة السياحية الوافدة

وخلال اللقاء، تم استعراض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من المجر إلى مصر خلال الفترة الماضية، كما تم مناقشة تعزيز أوجه التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية.

-إعلانات-

وتطرق اللقاء للحديث عن أعمال الحفائر التي قامت بها البعثات الأثرية المجرية الثلاثة العاملة في مصر، كما تم بحث التعاون في ملف استرداد الآثار التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى إمكانية التعاون في مجال التدريب وأعمال الحفائر والمتاحف.

كما تم بحث إمكانية تنظيم معرض في مصر يتناول أعمال عالم الآثار المجري Max Herz الذي عاش في مصر خلال الفترة ما بين القرن ال 19 والقرن ال20، وتسليط الضوء على ما قام به من أعمال في مجال العمل الأثري.

منتدى الأعمال عن السياحة

كما قدم السفير دعوة وزير الخارجية والتجارة بالمجر للسيد الوزير لزيارة دولة المجر  والمشاركة في تنظيم منتدى الأعمال عن السياحة والذي سيشارك به عدد كبير من وكلاء السياحة والسفر.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2015 تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال السياحة، كما شاركت وزارة السياحة والآثار في المعرض السياحي الدولي HUNGEXPO في دورته ال 45 والذي عُقد بالعاصمة المجرية بودابست في مارس 2022 والذي شاركت به مصر كضيف شرف بجناح تم تصميمه على الطراز الفرعوني.

المؤتمر السنوى لاتحاد شركات السياحة المجرية

كما استضافت مصر في شهر دسيمبر الماضي المؤتمر السنوى لاتحاد شركات السياحة المجرية MUISZ، وشاركت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في ورشة العمل التي تم تنظيمها على هامش المؤتمر.

وفي سياق متصل، استقبل، اليوم الأحد، أحمد عيسى، الشيخ ملاشي راشد نبراجيرا سفير دولة بوروندي بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث تعزيز أوجه التعاون بين مصر وبوروندي في مجال السياحة.

وفي بداية اللقاء، تم الترحيب بالشيخ ملاشي راشد نبراجيرا والوفد المرافق له، والتأكيد على العلاقات الثنائية الوطيدة والمتميزة التي تربط بين البلدين والتي تنعكس على العديد من المجالات والتي من بينها السياحة.

وخلال اللقاء تم مناقشة تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين في مجال السياحة عام 2021، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال السياحة لتطوير بعض الأماكن السياحية في دولة بوروندي، حيث تم التأكيد على استعداد الجانب المصري لتقديم الخبرات اللازمة لتعزيز القدرات السياحية بدولة بوروندي وتطوير الأماكن السياحية بها.

كما تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون للترويج للمقصد السياحي ببوروندي، بالإضافة إلى بحث إمكانية تنظيم دورات تدريبية في مجالات الترميم والحفائر الأثرية وإدارة المواقع الأثرية.

كما وجه الشيخ ملاشي راشد نبراجيرا الدعوة لوزير لزيارة دولة بوروندي.

تأتي هذه اللقاءات في إطار اللقاءات التي يعقدها السيد الوزير مع سفراء الدول المختلفة لدعم آواصر التعاون السياحي والأثري بين هذه الدول ومصر وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها إلى المقصد السياحي المصري.

وقد حضر اللقائين، المستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.
 

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات جديدة لوزير السياحة والآثار

السياحة: نستهدف تحقيق 30% زيادة في حركة الوافدين لمصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المعرض السياحي الدولي سفير دولة المجر وزير السياحة والآثار وزارة السياحة أحمد عيسى وزير السياحة

مواد متعلقة

نتائج حفريات البحث عن غرف الأسرار، الكشف عن أكبر ورشتين لسر التحنيط، العثور على جبنة من لبن الماعز منذ 600 عام، ومصير الاكتشافات الجديدة من العرض بالمتاحف

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات جديدة لوزير السياحة والآثار

إطلاق مبادرة مصر الخالدة بالمتحف القومي للحضارة

أين تذهب التماثيل والتوابيت المكتشفة بسقارة؟ الأعلى للآثار يجيب

شركة خدمات الملاحة الجوية تنجح في تجديد اعتماد شهادة الأيزو للمرة الثانية

اكتشافات أثرية جديدة بجبانة سقارة.. مقبرتان وورشتان للتحنيط آدمية وحيوانية.. والسياحة تعلن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين

التفاصيل الكاملة للكشف الأثري الجديد في سقارة (صور)

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يوضح تفاصيل الكشف الجديد بسقارة (صور)

الأكثر قراءة

قرار جديد من المحكمة بشأن عمومية الزمالك بعد عزل مرتضى منصور

أول تعليق من مرشح المعارضة التركية أوغلو بعد فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية

انفصال بشرى عن زوجها سالم هيكل

السيسي يهنئ أردوغان بإعادة انتخابه رئيسًا لتركيا

شاهد لحظة وصول شيرين عبد الوهاب لمقر حفلها في جدة

واقعة خطيرة داخل إحدى الصيدليات بمستشفى مدينة نصر التخصصي (فيديو)

خالد عباس يكشف عن الـ3 جهات المالكة لشركة العاصمة الإدارية وسعر المتر حاليا (فيديو)

حي العجمي يزيل لافتة لزوجة تصالح زوجها بسبب خروجها على القيم (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

مياه قناة في فينيسيا تصطبغ باللون الأخضر.. ما القصة ؟

وفاة محتجز قفز من نافذة مركز شرطة في أثينا

إنقاذ قطة علقت 3 أيام في أنابيب لصرف مياه الأمطار بلبنان

تجربة طعام مخيفة بطلها مخلوق غريب في تايوان

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 28-5-2023

أسعار النحاس اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 28-5-2023 في بداية التعاملات

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

4 أطعمة مضادة للشيخوخة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الإحرام في الحج والعمرة من غير اغتسال

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

الإفتاء توضح حكم حج الصبي ومدى إجزائه عن حج الفريضة

المزيد
الجريدة الرسمية