الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

وكيل وزارة الأوقاف يتابع فاعليات النشاط الصيفي بمساجد القليوبية

اوقاف القليوبية،
اوقاف القليوبية، فيتو

تابع الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، فعاليات النشاط الصيفي للطفل بمساجد القليوبية، حيث وجه أئمة المساجد إلى مزيد من بذل الجهد مع أطفال النشاط والإجابة على جميع الأسئلة للأطفال عن طريق لغة سهلة ويسيرة تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم الاستيعابية، مع شرح مبسط للوضوء والصلاة والتطبيق العملي بعد الشرح.

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وأوضحت مديرية أوقاف القليوبية، في بيان لها، أنه أثنى وكيل الوزارة على هذا الجهد للأئمة، في ظل إقبال الأسرة المصرية على مساجد النشاط الصيفي وذلك ثقة في الفكر الشرعي المتوازن والحكيم بعيدًا عن الغلو والتشدد.

وأكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه تظل أوقاف القليوبية على عهدها تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف".

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وفي سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق البرنامج الصيفي للطفل لهذا العام بداية من 14 مايو 2023 م، ولمدة ثلاثة أشهر (الأحد والثلاثاء والخميس) من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، كما قررت الوزارة توسيع دائرة المساجد التي سيقام بها النشاط هذا العام إلى (20) ألف مسجد بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومحفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية.

يأتي هذا البرنامج إسهامًا من وزارة الأوقاف في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وفي إطار حرصها الشديد على حق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها: التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، وسيتم عمل مسابقات قرآنية وتثقيفية مختلفة، ورحلات مختلفة للأماكن الأثرية والترفيهية للملتحقين بالبرنامج. 
آليات التسجيل: 
1- التسجيل المباشر من خلال أقرب مسجد  يتم الإعلان عنه على موقعنا. 
2- التسجيل إلكترونيًّا من خلال الرابط التالي: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy1U-FkKqN5p79MzhStcj_5WvGZPDHV67uizfBaoSrT4-jkg/viewform?usp=sf_link

كما أعلنت وزارة الأوقاف عن أماكن المساجد التي سينعقد بها النشاط بأربع محافظات كمجموعة خامسة وأخيرة، وهي (المنيا- أسيوط - الغربية- الجيزة)،  وذلك على النحو التالي:
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/05/سجل-طفلك-المجموعة-5.pdf

 

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