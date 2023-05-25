بنها الجامعي ينقذ رضيعا ابتلع 4 حبات سوداني سقطت في القصبة الهوائية

تمكن الفريق الطبي بمستشفى بنها الجامعي برئاسة الدكتور محمد الجزار من إنقاذ حياة رضيع ابتلع ٤ قطع كاملة من السوداني سقطت في القصبة الهوائية أدت إلى اختناقه.

وأوضح الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي أن ذلك ضمن مجموعة من العمليات أجراها قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي وهي الحالة الأولى جراحة قلب مفتوح تغيير الصمام الميترالي وزراعة الشرايين التاجية للقلب.

وقام بإجراء العملية الدكتور إبراهيم قصب والأستاذ الدكتور يسري شاهين ومساعدة الدكتورة نهى هلال والدكتور محمود عبد العظيم.

-إعلانات-

وتابع: إن الحالة الثانية استخراج ٤ قطع كاملة من السوداني من القصبة الهوائية لرضيع أدت لاختناقه، والحمد لله تم انقاذه في آخر لحظة، وقام بإجراء الجراحة الدكتور محمد الجزار.

الحالة الثالثة جراحة قلب مفتوح تغيير الصمام الميترالي وتصليح الثلاثي الشرفات.

وقام بإجراء العملية الأستاذ الدكتور باسم مفرح عجلان الدكتور أحمد صبحي والدكتورة نورا سنجاب والدكتورة خديجة فتحي.

الحالة الرابعة تقشير الغشاء البلوري وسحب الصديد من القفص الصدري لطفلة تبلغ من العمر ٤ سنوات وقام بإجراء العملية ال الدكتور محمد الجزار والدكتور محمد عمر.

بنها الجامعي تنقذ حياة رضيع، فيتو

الحالة الخامسة استئصال صديد متكلس بالغشاء البللوري لشاب يبلغ من العمر ٤٨ سنة

وقام بإجراء العملية الدكتور محمد الجزار والدكتورة دينا عفيفي والدكتورة هبة أبو الخير وفريق التخدير الدكتور أحمد أبو الغيط والدكتورة أسماء فتح الباب والدكتورة إيمان محمد والطبيبة المقيمة إسراء خالد.

وتوجه بيان صادر عن قسم جراحة القلب والصدر بالشكر إلى أبطال القسم الدكتورة إسراء أسعد والدكتورة فاطمة محمود الدكتور محمد الخواجة المساعد في حالة جراحة الصدر والدكتور مصطفي محمد الدكتورة سارة نبيل متابعة حالات العناية واستقبال الحالات الحرجة أثناء انشغال كل أعضاء القسم بالعمليات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ