الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير التعليم العالي يبحث مع محافظ جنوب سيناء ملفات التعاون المشتركة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي يلتقى محافظ جنوب سيناء، فيتو

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، ووفدًا من شركة MLG الإماراتية، والقيادات التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

وفى بداية اللقاء، أكد الوزير وجود العديد من المشروعات القومية للتعليم العالي التي تم تنفيذها بسيناء لاستكمال التنمية الشاملة، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ مختلف المشروعات القومية فى سيناء بمختلف القطاعات، وعلى رأسها التعليم العالي.

-إعلانات-

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كما أكد محافظ جنوب سيناء على التعاون والتنسيق الدائم مع وزارة التعليم العالي؛ للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي فى مصر، مشيدًا بالتعاون المثمر مع جامعة الملك سلمان الدولية بأفرعها الثلاثة، وفرع جامعة السويس بأبورديس؛ لخدمة أبناء جنوب سيناء.

ووجه اللواء خالد فودة الدعوة  الوزير لزيارة محافظة جنوب سيناء؛ لافتتاح المستشفى الجامعي فى نهاية شهر أكتوبر المقبل، والذى سوف يسهم فى تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية المتميزة لأبناء محافظة جنوب سيناء، فضلًا عن توفير التدريب العملى لطلاب الكليات الطبية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، بحث أيمن عاشور مع محافظ جنوب سيناء ورئيس جامعة السويس آخر المستجدات فى منشآت ومباني فرع جامعة السويس بأبورديس، والتي تقام على مساحة 100 فدان للمرحلتين، بتكلفة 1,3 مليار جنيه للمرحلة الأولى، بحيث تضم المرحلة الأولى كليات (التربية، الآداب، العلوم، التجارة) فيما تضم المرحلة الثانية كليات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، الهندسة، هندسة البترول، التكنولوجيا، الثروة السمكية، اللغات والترجمة، الزراعة الصحراوية والأغذية، التصاميم والفنون، الطب البيطري، الحاسبات والذكاء الاصطناعي)، كما تم مناقشة آخر تطورات مشروع المستشفى الجامعي لكليات المجموعة الطبية؛ لخدمة أبناء محافظة جنوب سيناء، والتى من المقرر افتتاحها أواخر شهر أكتوبر 2023.

مؤتمر المناخ COP28

وخلال اللقاء، ناقش الوزير مع وفد شركة MLG الإماراتية سبل تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الإماراتية فى المشروعات والمبادرات العلمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فى ظل الاستعداد لمشاركة الجامعات المصرية فى فعاليات COP 28 والذى ستنظمه الإمارات العربية المتحدة؛ بهدف تبادل الخبرات المشتركة بين الجانبين، والاستفادة من نجاح التجربة المصرية فى تنظيم COP27، وكذلك التعاون مع المراكز الجامعية للتطوير المـهني بالجامعات المصرية؛ بهدف توجيه الطلاب والخريجين من خلال تنمية مهارات ريادة الأعمال، ومهارات التوظيف؛ لإعدادهم لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، فضلًا عن التعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسسكو) خاصة فى ظل رئاسة مصر للجنة التنفيذية للإيسيسسكو، وإعلان المنظمة عامها 2023 عامًا للشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى يتضمن عددًا من المبادرات والأنشطة؛ لبناء قدرات الشباب فى دول العالم الإسلامي، ودعم الموهوبين والمبدعين، وتنمية مهاراتهم، وبناء قدراتهم لمواكبة التطورات التكنولوجية.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون مع اتحاد الجامعات العربية، وخاصة فى مجال معادلة الشهادات الجامعية، وريادة الأعمال.

 جامعة الملك سلمان الدولية

ومن جانبه، أكد وفد شركة MLG الإماراتية حرصه على تعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي فى مصر، وخاصة فى مجال ريادة الأعمال والابتكار، مستعرضًا المشروع المقترح للتعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية؛ لإنشاء مجمع للابتكار؛ لتأهيل الطلاب ورعاية الموهوبين والمبدعين، وإعداد رواد الأعمال، مشيدين بالموقع الإستراتيجي الذى تتمتع به محافظة جنوب سيناء، وكذلك جامعة الملك سلمان.

ومن جانبه، أشار الوزير إلى عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والإمارات، مشيدًا بالمشروع المقترح من جانب الوفد الإماراتي، موضحًا أن الابتكار أحد محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتى تم إطلاقها فى شهر مارس الماضي، مؤكدًا أهمية توسيع نطاق التعاون مع مختلف الجامعات المصرية، بحيث يشمل مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المصرية،  خاصة أن هناك 22 مركزًا للتطوير المهنى بالجامعات المصرية، فضلًا عن مراكز الإبداع والابتكار بالجامعات المصرية.

وزير التعليم العالي يتابع استعدادات المعاهد الخاصة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

تعيين قيادات جديدة بجامعات حلوان وكفر الشيخ والزقازيق والإسكندرية ودمياط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

اهتمام القيادة السياسية البحث العلمي في مصر التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اللواء أ ح خالد فودة أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس جامعة رئيس جامعة السويس محافظة جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء منظومة التعليم

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يتابع استعدادات المعاهد الخاصة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

جامعة القاهرة تحتفل بختام الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية

تعيين قيادات جديدة بجامعات حلوان وكفر الشيخ والزقازيق والإسكندرية ودمياط

الطب البيطرى جامعة القاهرة على اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “WOAH”

انتهاء البرنامج التدريبي لتأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد

رئيس جامعة القاهرة: الإصلاح الديني شرط للانتقال إلى دولة قوية

أزمة تواجه الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

وزير التعليم العالي يتابع استعدادات المعاهد الخاصة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

الأكثر قراءة

أم تقتل طفلتها وتحاول ذبح نفسها في التجمع

رسالة قوية من علاء مبارك للحكومة بسبب هدم المقابر التاريخية

تراجع أسعار الذهب بعد التوصل لاتفاق بخصوص سقف الدين الأمريكي

أسعار الذهب اليوم، آخر تحديث لأسعار المعدن الأصفر بعد تراجعه عالميا

التضامن تعلن موعد بدء صرف معاشات يونيو

شيرين تحتفل بطريقة هستيرية مع حسام حبيب بنجاح حفلها في جدة (فيديو)

جلسة بين مرتضى منصور وسيف جعفر بعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

أسعار الفاكهة، المشمش يتراجع لـ13 جنيهًا اليوم الإثنين 29-5-2023 بسوق العبور

Advertisements

منوعات

المزيد

تفاصيل إرسال أول رائد مدني في الصين إلى الفضاء

الصين تطلق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" الثلاثاء

حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

الثوم يتراجع 4 جنيهات في سوق العبور اليوم الإثنين 29-5-2023

أسعار النحاس اليوم الإثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 29-5-2023

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أردوغان، ابن القبطان وربع قرن في الحكم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الملوخية في المنام وعلاقته بصلاح الحال وكسب الأموال

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

ما الحكمة من اختلاف نصيب الرجل عن المرأة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية