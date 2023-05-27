تعيين قيادات جديدة بجامعات حلوان وكفر الشيخ والزقازيق والإسكندرية ودمياط

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية بعدد من الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• د. أماني محمد شاكر محمد، نائبًا لرئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• د. وليد محمد كمال الدين السروجي، نائبًا لرئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• د. وليد أحمد عبدالرازق عيد، عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان.

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• د. نجدة إبراهيم محمود إبراهيم، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية.

• د. أسامة إسماعيل حسن عبدالباري، عميدًا لكلية الآداب جامعة الزقازيق.

• د. محمد عبده راغب عماشة، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة دمياط.

انتهت فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية (Research to Entrepreneur R2E)، والذي نظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ خلال الفترة من (6 مارس – 10 مايو 2023) لتدريب الباحثين على المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة، ومنتجات على أرض الواقع.

وأشار الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أهمية هذا البرنامج، موضحًا أن البرنامج نُفذ على مرحلتين، المرحلة الأول (R2E: Base camp) أقيمت في أسبوعين، نُظم خلالهما 4 ورش عمل تدريبية عن المبادئ الأساسية لريادة الأعمال، وكيفية تحويل البحث إلى منتج وشركة ناشئة، بمشاركة 40 باحثًا من جامعات (القاهرة، عين شمس، المنصورة، الزقازيق، أسيوط، المنيا، سوهاج، الأزهر) وجهات بحثية (مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، معهد بحوث البترول المصري، المعهد القومي للمعايرة، مركز بحوث وتطوير الفلزات، المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، المركز القومي للبحوث، مركز بحوث الصحراء، مركز البحوث الزراعية).