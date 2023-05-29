مجلس الدراسات العليا والبحوث يكرم رئيس جامعة عين شمس

كرم مجلس كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بـ جامعة عين شمس في جلسته التي عقدها أمس الأحد كلًا من محمود المتينى رئيس الجامعة وأيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث قامت نهى دنيا باهدائهما درع الكلية لجهودهما ودعمهما المستمر للكلية، وذلك بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام.

برنامج الصحة الواحدة العالمية

وقد تم خلال اجتماع مجلس الكلية مناقشة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للكلية، وتم عرض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتضمنت الجلسة الإعداد للائحة الجديدة للكلية وإدماج برنامج الصحة الواحدة العالمية فى برامج اللائحة الجديدة بعد الموافقة عليها من المجلس الأعلى للجامعات على أن يبدأ تطبيقها العام القادم.

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تحقيق أهداف التنمية المستدامة

كما تم الاتفاق فى المجلس على الخطة التسويقية لهذه البرامج حيث تشكل الإتجاهات الحديثة للدولة ومتطلبات وزراة البيئة لإعداد الكوادر المطلوبة تبعا لرؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر (برنامج للماجيستير والدكتوراه فى الطاقة الجديدة، الماجيستير فى الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع جامعة كولن فى ألمانيا،الماحيستر لإعداد استشارى بيئى، الماجيستير فى إعادة التدوير)، وتم مناقشة خطة تطوير قطاعات الكلية المختلفة.

جامعة عين شمس، فيتو

وفي سياق آخر انعقدت ورشة عمل بين جامعتي كارديف - عين شمس من أجل المناخ'' الأولى في كلية الهندسة جامعة عين شمس، من خلال التعاون العلمي والبحثي الوثيق بين مركز الصوتيات بكلية الهندسة جامعة عين شمس ومعمل الصوتيات المتقدمة بجامعة كارديف وفي إطار مشروع "مراقبة ظروف التشغيل للتقنيات المستدامة للتخفيف من تغير المناخ" والممول من خلال شراكات المملكة المتحدة - مصر في التعليم العالي - منحة تغير المناخ التابعة للمجلس الثقافي البريطاني.

وخلال ورشة العمل قام الدكتور جون ماكروري من جامعة كارديف البريطانية، بتقديم ندوة عن الصوتيات المتقدمة والمستخدمة في الكشف عن الأعطال والمشاكل في توربينات الرياح.

المجلس الثقافي البريطاني

وقامت بريهان الشافعي مدير تمويل البحث العلمي في المجلس الثقافي البريطاني، بتقديم ندوة عن مجهود المجلس الثقافي البريطاني في دعم البحوث والشراكات العلمية بين الجامعات المصرية والبريطانية من أجل مواجهة التغير المناخي.