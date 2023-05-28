بدء المعسكر التدريبى لمسار الشركات الناشئة بمسابقة عين شمس تبتكر لعام 2023
بدأ المعسكر التدريبى لمسار الشركات الناشئة بمسابقة عين شمس تبتكر ٢٠٢٣، تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع رابطة الخريجين - قطاع العلاقات الدولية تحت إشراف ريم الكباريتى.
مركز الابتكار وريادة الأعمال
يقوم بتنظيم المعسكر مركز الابتكار وريادة الأعمال تحت إشراف محمد البحيرى مدير المركز، د.وئام محمود نائب مدير المركز، محمد الشيخ مدير وحدة نقل التكنولوجيا، إسلام عدلى مدير النشاط الطلابى ASU-iClub
بالشراكة مع مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية.
يضم المعسكر عدد من ورش العمل التفاعلية فى مجالات التسويق والمبيعات، المحاسبة المالية.
وفي سياق آخر انعقدت ورشة عمل بين جامعتي كارديف - عين شمس من أجل المناخ'' الأولى في كلية الهندسة جامعة عين شمس، من خلال التعاون العلمي والبحثي الوثيق بين مركز الصوتيات بكلية الهندسة جامعة عين شمس ومعمل الصوتيات المتقدمة بجامعة كارديف وفي إطار مشروع "مراقبة ظروف التشغيل للتقنيات المستدامة للتخفيف من تغير المناخ" والممول من خلال شراكات المملكة المتحدة - مصر في التعليم العالي - منحة تغير المناخ التابعة للمجلس الثقافي البريطاني.
وخلال ورشة العمل قام الدكتور جون ماكروري من جامعة كارديف البريطانية، بتقديم ندوة عن الصوتيات المتقدمة والمستخدمة في الكشف عن الأعطال والمشاكل في توربينات الرياح.
المجلس الثقافي البريطاني
وقامت بريهان الشافعي مدير تمويل البحث العلمي في المجلس الثقافي البريطاني، بتقديم ندوة عن مجهود المجلس الثقافي البريطاني في دعم البحوث والشراكات العلمية بين الجامعات المصرية والبريطانية من أجل مواجهة التغير المناخي.
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