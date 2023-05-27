ما حكم الشرع في من يربي كلاب تؤذي الجيران؟ أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم ورأى الشرع فى من يربى كلاب تؤذى الجيران بصورة مستمرة، دون مراعاة لشكواهم أكثر من مرة من فزعهم وخوفهم من أذى هذه الكلاب لأطفالهم؟.

حكم الشرع فى من يربى كلاب تؤذى الجيران

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "الناس اللى بتسبب الضرر للناس اللى بتعيش معها، يأثموا شرعا، واللى بيعملوه ده حرام شرعا، وسيدنا النبي بيقول لا ضرر ولا ضرار".

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وتابع: "القاعدة الفقهية بتقول الضرر يزال، عليك بالتوجه إلى الجهات المسئولة عن هذا الأمر وقدم لهم بلاغا وقول لهم فى كلاب بتفزعنا وأكيد هم هيتخذوا القرار السليم".

حسن معاملة الجار

وأوضح الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا وأوصانا بحسن معاملة الجار بصرف النظر عن دينه، مستشهدا بالحديث النبوى الشريف، حيت قال سيدنا النبي: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "حق الجوار من الأمور التى رغب فيها الشرع الشريف، وسيدنا النبي كان يكثر بالإحسان بالقول والفعل للجار، وتعلم منه الصحابة هذا، وليس الأمر قاصر على الجار المسلم، بل حتى المسيحيي واليهودي، شوف سيدنا عبدالله بن عمر، من كبار الصحابة، كان يعمل بحديث النبي، وكان يذبح شاه يتصدق بها فكان يقول لأهل بيته أهديتم جارنا اليهودي، فهذا دليل إن معامل الجار تشمل الجميع، أحسن معاملته اتبع جنازته".

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