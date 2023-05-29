الإثنين 29 مايو 2023
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خارج الحدود

إصابة 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

جندي من قوات الاحتلال،
جندي من قوات الاحتلال، فيتو

أصيب 8 فلسطينيين، بالرصاص الحي، أحدهم بجروح خطيرة، واعتقل آخران، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، أحياء عدة من مدينة جنين.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من محاور عدة، وإن قناصتها اعتلوا أسطح عدد من البنايات، خاصة في محيط مستشفى جنين الحكومي

وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من المدينة، أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى إلى إصابة ثمانية منهم، أحدهم بجروح حرجة.

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وأشارت إلى أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من نقل المصابين، وقامت إحدى آلياتها بصدم مركبة إسعاف الحياة وأخرى تابعة لمستشفى الرازي، وألحقت بهما أضرارا مادية.

دفن نفايات كيماوية خطرة في الأراضي الفلسطينية

وحذرت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، أمس الأحد، من مخططات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى دفن نفايات كيماوية خطرة في الأراضي الفلسطينية تهدد حياة المواطنين.

وقالت سلطة البيئة الفلسطينية، إنها ستعمل على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في المحافل والمحاكم الدولية، للتصدي لمخططات الاحتلال الهادفة إلى إقامة 33 موقعًا للتخلص من النفايات في أراضي دولة فلسطين.

ودعت جميع المؤسسات الوطنية والدولية إلى الاضطلاع بواجباتها للتصدي لتلك المخططات، ومنع دولة الاحتلال من تنفيذ مخططاتها التدميرية على الأرضي الفلسطينية.

وقالت إنها تتابع الأخبار الواردة في الصحف الإسرائيلية والمتعلقة بنيّة وزير مالية الاحتلال سموتريتش ووزيرة البيئة عيديت في الحكومة اليمينية المتطرفة في دولة الاحتلال، تقديم مقترح لإقامة 33 موقعًا للتخلص من النفايات وحرقها في أراضي دولة فلسطين.

النفايات الكيماوية فى الأراضى الفلسطينية 
 

وأضافت أن هذا المقترح يأتي في سياق سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاتها لتدمير الأرض الفلسطينية ومقدراتها الطبيعية، والسعي لتحويلها إلى مكب للنفايات والمواد الكيماوية الخطرة الإسرائيلية، والإمعان والإصرار على زيادة معاناة الشعب الفلسطيني، من خلال العمل المقصود الذي تقوم به في تلويث المياه والهواء والتربة وتدمير البيئة الطبيعية، ودفع المواطنين الفلسطينيين إلى ترك بيوتهم وأراضيهم، الأمر الذي يسهل سيطرتها على الأرض الفلسطينية.

وأشارت «جودة البيئة» إلى أن هذا المقترح يتوافق مع المقترح السابق الذي قدمه عضو الكنيست المتطرف عن حزب الليكود المدعو داني دانون للكنيست، الذي يتضمن تعديل القانون الإسرائيلي الخاص بالمتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية والمواقع الوطنية والمواقع التذكارية وجعله ساريًا في الأراضي الفلسطينية.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين اسعاف مستشفى الرازي فلسطين نفايات كيماوية

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