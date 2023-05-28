رئيس وزراء فلسطين يزرو مصر لمدة 3 أيام.. والسفير دياب اللوح يكشف التفاصيل

أعلن السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح، أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية سيصل غدا الإثنين، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى إلى مصر، بناءً على دعوة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام.

زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني لمصر

وأوضح السفير دياب اللوح، أن زيارة الوفد الوزاري تلبية لدعوة الشقيقة الكبرى مصر الحاضنة الأكبر وخير داعم ونصير للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وتجسيدًا للعلاقة الاستراتيجية والأخوية بين الرئيس محمود عباس والرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكريسًا للتنسيق المستمر والدائم في كافة القضايا المركزية والسياسية بين القيادتين، إيمانًا بوحدة التاريخ والمصير بين الشعبين الشقيقين.

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اجتماع اللجنة الفلسطينية المصرية المشتركة

وأفاد السفير دياب اللوح أن تلبية رئيس الوزراء دعوة الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل وفد رفيع المستوى، وهو يعد الاجتماع الثاني للجنة الفلسطينية المصرية العليا المشتركة والتي عقدت في وقت سابق بشهر أكتوبر لعام ٢٠١٩، وأكد السفير دياب اللوح أن مشاركة تسعة حقائب وزارية في هذه الزيارة الرسمية تدّلل على حرص دولة فلسطين على مدّ جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين والنهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر توجيهاته الدائمة بوجوب استمرار العلاقة المتميزة مع مصر ودوام التنسيق الثنائي لتحقيق الاستفادة القصوى وتبادل الخبرات في شتّى المجالات ذات الصلة.

وذكر السفير دياب اللوح أن الوزراء المشاركين في الزيارة هم: وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وزير الداخلية الفلسطيني اللواء زياد هب الريح، وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وزير الزراعة رياض عطارى، وزيرة الصحة مي الكيلة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري، إلى جانب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، وعدد من كبار مستشاري رئيس الوزراء في العديد من التخصصات الحيوية.

وتوجه السفير دياب اللوح بالشكر إلى مصر رئيسًا وحكومةً وشعبًا، على استضافة هذه الزيارة التاريخية والتي سيترتب عليها نتائج تنفيذية تعكس التشاور والتنسيق المشترك المستمر بين القيادتين.

