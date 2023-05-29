الإثنين 29 مايو 2023
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سياسة

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي بسفيرة نيوزيلندا في القاهرة

وفد التنسيقية، فيتو
وفد التنسيقية، فيتو

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالسفيرة آيمي لورينسون، سفيرة نيوزيلندا في القاهرة، وعدد من أعضاء السفارة والعاملين بها.
 وأعربت السفيرة عن سعادتها البالغة بلقاء وفد من التنسيقية، لما لها من دور وحضور سواء في البرلمان المصري أو الحياة السياسية بصورة عامة، مؤكدة أن نيلوزيلندا تدعم وجود سياسيين من الشباب في الحياة السياسية. 
 

النقاش فرصة إيجابية لكل السياسيين. 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وأشادت بإجراء حوار وطني علني، تذاع جلساته على شاشات التليفزيون، مؤكدة أن النقاش فرصة إيجابية لكل السياسيين. 
من جانبهم، قدم وفد التنسيقية الشكر للسفيرة على حفاوة الاستقبال، وأكدوا عمق العلاقات بين مصر ونيوزلندا في مختلف المجالات، وتبادل الجانبان العديد من الأفكار والرؤى المختلفة خاصة فيما يتعلق بتجربة كلًا من مصر ونيوزلندا في النظم الانتخابية والبنية الحزبية والسياسية، بالإضافة لتجربة تمكين المرأة والشباب في كلا البلدين.
 

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أعضاء وفد تنسيقية شباب الاحزاب 

وعرض وفد التنسيقية، جانبا من جهودها وتفاعلاتها على الساحة السياسية المصرية، مؤكدين على أن التنسيقية تضم كافة الآراء ومختلف التوجهات، التي تساعد دائما على الوصول لأفضل القرارات. 
ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ كلا من: النائب عماد خليل، والنائب طارق الخولي، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد يحيى ومريم السادات ولطفي سالمان، أعضاء التنسيقية.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كانت قد نظمت  صالون نقاشي حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.
 

محاور صالون ملف الصناعة بتنسيقية شباب الأحزاب 

ودارت الجلسة الأولى من الصالون حول ملف «الصناعة»، وتتناول مناقشة عدة محاور، منها: أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني، والإصلاحات التشريعية والإجرائية المطلوبة للنهوض بهذا القطاع باعتباره أحد المكونات الهامة للاقتصاد المصري. 


وتناقش الجلسة الثانية ملف «الاستثمار المحلي والأجنبي» وتتناول محاور أبرزها، تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص، والتحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار. 
 

المشاركون بصالون تنسيقية شباب الأحزاب 

أدار الحوار خلال الصالون، الإعلامية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة عدد من النواب وقيادات الأحزاب. 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

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