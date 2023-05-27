التنسيقية تشارك في حفل أمسية الأسرة المصرية بجنوب سيناء

تنسيقية شباب الأحزاب، شارك سليمان جمعة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حفل "أمسية الأسرة المصرية" الغنائي الاستعراضي الذي نظمه فرع القومي للمرأة بجنوب سيناء بالمسرح المكشوف بمقصد العائلة بمدينة طور سيناء، بمناسبة الانتهاء من حملة طرق الأبواب، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ورئيس مدينة طور سيناء، ومقرر المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، وعدد كبير من مواطني مدينة طور سيناء.



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توعية نساء سيناء بدور الدولة في التنمية

تنسيقية شباب الأحزاب، وثمن سليمان جمعة، عضو التنسيقية، الجهود الكبيرة التي تقوم بها محافظة جنوب سيناء لخدمة أهالي سيناء، بالإضافة إلى دور المجلس القومي للمرأة في توعية نساء سيناء بدور الدولة في التنمية، والمشروعات القومية التي يتم إنجازها خلال فترات تعتبر قصيرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع وليس مصر فقط.

ووجه جمعة، الشكر لأهالي جنوب سيناء على التجاوب والمشاركة في الحملات التي تطلقها مؤسسات الدولة، وعدم الانسياق خلف الشائعات التي يطلقها المغردون لمحاولة هدم وإنكار ما تقوم به الدولة من إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

المرأة المصرية شريك أساسي في التنمية بسيناء

تنسيقية شباب الأحزاب، من جانبه، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في كلمته التي ألقاها بالحفل، إن المرأة المصرية نصف المجتمع، وشريك أساسي في التنمية التي تجري على أرض الوطن، ولها دور بارز وهام في المجتمع، مثمنا دور فرع المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، باختراق الوديان والقرى والتجمعات البدوية لتوعية المرأة السيناوية بالمشروعات القومية التي جرى إنجازها لخدمة المواطنين.

وقدم المحافظ الشكر لكافة القائمين على حملات طرق الأبواب، لما يقومون به من توعية المرأة السيناوية بدورها في المجتمع، وكيف تصبح عنصرًا فعالًا في مجتمعها، والإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأكد المحافظ ضرورة الحفاظ على الحدائق والمتنزهات العامة التي جرت إقامتها بمدينة طور سيناء، لكونها ملكا للمواطنين، وجرت إقامتها من أجلهم لتكون متنفسا ترفيهيا يليق بهم، لافتا إلى أنه سيجري تقديم كميات من المواد الغذائية كمساعدات ودعم للأسر الأكثر احتياجا خلال الفترة المقبلة.