كريم السقا: منع المتنقلين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي يخالف الدستور

تنسيقية شباب الأحزاب، قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن مقترح حزب المحافظين بمنع المنتقلين بين الأحزاب 3 سنوات من المشاركة السياسية، هو طرح خاطئ وغير موفق وسيؤدي إلى التراجع الديمقراطي وليس العكس، مستطردا: "نحن نريد زيادة المشاركة الديمقراطية في الفترة المقبلة وليس المنع، والانضمام للأحزاب السياسية حق وحرية تامة ودستورية ولا يوجد شخص سيترك كيان ناجح بل سيترك المكان الذي لا يتماشى مع أفكاره".

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مقترح حزب المحافظين بمنع المتنقلين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسى

تنسيقية شباب الأحزاب، وأضاف خلال مشاركته في المناظرة التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، حول مقترح حزب المحافظين بمنع المتنقلين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي لمدة 3 سنوات، أن هذا المقترح هو حالة من العبودية ستحول الحزب إلى سجن سياسي وهو مقترح مستحيل تطبيقه، لأنه لا يوجد قاعدة بيانات داخل الأحزاب ولا داخل لجنة شئون الأحزاب، ويحرم الإنسان من أبسط حقوقه، ولا يعبر عن الحالة السياسية في مصر.

كل إنسان يبحث عن حزب يتفق مع أفكار

تنسيقية شباب الأحزاب، وأشار إلى أن كل إنسان يبحث عن حزب يتفق مع أفكاره وقد تتغير أفكاره فيبحث عن حزب آخر، وهناك أسباب للتحول بين الأحزاب، فالمشكلة تكون في الحزب وليس العضو.

وأوضح السقا، أن هذا الطرح هو طرح وفكر فاشي سياسي ويحول الحزب إلى مركز إصلاحي، وفترة التأهيل 3 سنوات لتقييم التجربة فترة كبيرة وغير مقبولة، فهذا الفكر يشابه فكر الجماعة الإرهابية وهو السمع والطاعة، والشعب المصري سبق ورفضه، وهذا الطرح يتنافى تماما مع الدستور المصري ومع منظومة حقوق الإنسان، متابعًا: ليس من حق أحد أن يفرض وصاية على المواطن المصري، وعلى حزب المحافظين أن يعالج مشاكله ولا يحمل القانون نتيجة أخطائه، فلا يوجد مكان في العالم يمنع أحد من الانتقال من حزب لحرب آخر.

وأدار الحوار خلال المناظرة أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة المهندس نبيل مراد، المستشار الأول لحزب المحافظين، وكريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.