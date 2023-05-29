الإثنين 29 مايو 2023
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خارج الحدود

المرشح التركي الخاسر أوغلو: أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات

كليجدار، فيتو
كليجدار، فيتو

الانتخابات التركية، طالب المرشح الرئاسي التركي، كليتشدار أوغلو، أنصاره، أمس الأحد، بمواصلة "النضال من أجل الديمقراطية"، وذلك بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان فوزه برئاسة تركيا بعد جولة انتخابات الإعادة.

وقال أوغلو في كلمته أمام أنصاره إن "هذه الانتخابات أظهرت رغبة الناس في تغيير حكومة استبدادية"، دون أن يعترف رسميا بالهزيمة.

وجاءت كلمة أوغلوا قبيل إعلان هيئة الانتخابات التركية في مؤتمر صحفي،  فوز أردوغان رسميا بولاية رئاسية ثالثة.

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وأبدى أوغلو حزنه "في مواجهة الصعوبات التي تنتظر تركيا".

انتخابات غير عادلة منذ سنوات

 

وأكد أن "الانتخابات الأخيرة كانت أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات، وأن المرشح الآخر استفاد من كافة إمكانات الدولة".

خطاب أردوغان


ووجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطابا لمناصريه، بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة.

وقال أردوغان: "نحن عشاق اسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر".

 

وأضاف: "نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين".

وأكمل أردوغان: "قلنا مرارا إن المسيرة المقدسة لن تتعثر ولن نخيب آمال كل من يعول علينا، قائلا: الشعب منحني مسئولية الحكم لمدة 5 سنوات مقبلة.

 

أردوغان يقدم الشكر للشعب التركي عقب الفوز بالإنتخابات

وأضاف: "نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين..أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسئولية تجاهه لمدة 5 سنوات قادمة".


وأكمل أردوغان: "قلنا مرارا إن المسيرة المقدسة لن تتعثر ولن نخيب آمال كل من يعول علينا"، مؤكدا أن "الشعب التركي كله هو الفائز بهذه الانتخابات".


واستطرد الرئيس التركي: "أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيودع كمال كليجدار أوغلو وسيحمله مسئولية الأداء السيء في الانتخابات".

 

تركيا ترفض دعم المثلية بعد فوز أردوغان


وتابع أردوغان: "هدفنا هو عدم تخلي بلدنا عن الأهداف المنشودة وأن يتمسك الشعب بتوحده.. لا أحد بمقدوره أن يسيء للحريات في بلدنا أو التحقير من شأن شعبنا أو أن يمنعه من التوحد..سنحقق وعودنا خلال المرحلة المقبلة وسنتمسك بها".

وقال الرئيس التركي: "لا ندعم المثلية، وكيان العائلة وحقوق المرأة من المقدسات لدينا"، مشيرا إلى أن "العائلة بالنسبة لنا مقدسة وسنكسر يد كل من يحاول التعرض لها".

وتابع أردوغان: "كلمتنا القادمة ستكون من القصر الرئاسي في أنقرة وسنوجهها للعالم بأسره"، مضيفا: "هذه النتيجة تثبت أن لا أحد بإمكانه أن يجعلنا نخسر مكتسبات تركيا".

وأكد أردوغان أنه "يجب علينا الاستمرار في العمل من أجل ضمان الفوز بالانتخابات المحلية القادمة".

وأردف: "أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسئولية تجاهه لمدة 5 سنوات قادمة".
 

وفاز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية  بعد منافسة شديدة مع زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

 

أردوغان رئيسا لتركيا لولاية ثالثة

وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة مدتها 5 سنوات، بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13%.

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