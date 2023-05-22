مركبة دراجون تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية وعلى متنها رائدا الفضاء السعوديان

أعلنت وكالة "ناسا" عن نجاح التحام مركبة "دراجون" الفضائية الخاصة وعلى متنها 4 طاقم من 4 أفراد بالمحطة الفضائية الدولية، من بينهم رائدا الفضاء السعوديان.

محطة الفضاء الدولية

وقد التحمت المركبة بالوحدة الأمريكية من المحطة "هارموني" أوتوماتيكيا في تمام الساعة 16:12 بتوقيت موسكو.

وكان الصاروخ "فالكون 9" قد انطلق يوم أمس الأحد من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأمريكية، في مهمة خاصة تعاونت في تنظيمها "ناسا" وشركة "سبيس إكس" وشركة "أكسيوم سبيس"، والهيئة السعودية للفضاء، إلى محطة الفضاء الدولية وعلى متنه رائدا سعوديين هما علي القرني وأول رائدة فضاء سعودية ريانة برناوي.

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المركبة دراجون

ويشارك الرحلة على متن "دراجون" رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر.

أكسيوم سبيس

وهذه هي ثاني رحلة تجارية لشركة "أكسيوم سبيس" إلى محطة الفضاء الدولية، حيث تمت أول مهمة رواد فضاء تجارية من "أكسيوم" في 1 أبريل 2022، ومن المخطط أن تقوم الشركة بمهمة ثالثة أواخر عام 2023، حيث سيقضي الطاقم المكون من 4 أفراد أسبوعين في محطة الفضاء الدولية.

وتقدر تكلفة الرحلة لكل عضو في مهمة "أكسيوم" بـ 55 مليون دولار. ومن المقرر أن تتم الرحلات مع سائحي الفضاء في إطار برنامج "أكسيوم سبيس" بموجب اتفاقية مع "سبيس إكس" مرتين إلى ثلاث مرات في السنة.

رائدا الفضاء السعوديان

وكانت الهيئة السعودية للفضاء أعلنت، اكتمال الاستعدادات النهائية لرائدي الفضاء السعوديين ضمن طاقم المهمة العلمية، قبل التوجه إلى الفضاء.

وكتب مركز محمد بن راشد للفضاء على "تويتر": "نرسل إلى الهيئة السعودية للفضاء أطيب تمنياتنا بنجاح مهمة رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني، اللذين ينطلقان إلى محطة الفضاء الدولية ضمن طاقم Ax-2".

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