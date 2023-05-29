إيرادات ضخمة ونجاح ساحق، أفلام استغل صناعها نجاح الجزء الأول

عدد كبير من الأفلام، حققت إيرادات كبيرة، ونجاحا ساحقا، ما دفع صناعها إلى التفكير في إنتاج أجزاء تالية منها.

في مقدمة تلك الأعمال السينمائية؛ فيلم أولاد حريم كريم، حيث ينتظر الجمهور خلال الفترة المقبلة عرض فيلم أولاد حريم كريم للفنان مصطفى قمر، وهو الجزء الثاني من الفيلم الشهير "حريم كريم"، الذي عرض في عام 2006، وحقق نجاحا كبيرا.

أولاد حريم كريم، فيتو

وأكدت السيناريست زينب عزيز، أن قصة الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم” مختلفة تماما عن الجزء الأول، من حيث السياق الدرامي لأحداث الفيلم، كما أن الجزء الثاني ضم فنانين جددا، وأيضا غاب بعض الفنانين الذين شاركو في الجزء الأول.

الجزء الثاني من فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”

وانتشر خلال الأيام القليلة الماضية بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تزعم أن الفنان محمد هنيدي بدأ التحضيرات للجزء الثاني من فيلمه الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

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ومن جانبه، لم يؤكد الفنان محمد هنيدي حتى الآن عن استعداداته لتحضيرات الجزء الثاني من الفيلم.

صعيدي في الجامعة الأمريكية، فيتو

تحضيرات الجزء الثاني من فيلم “كازبلانكا”

وفي عام 2021، أعلن النجم أمير كرارة عن تحضير جزء ثانٍ من فيلمه الشهير “كازبلانكا” الذي قدمه في 2019، ولكنه حتى الآن لم يكشف تفاصيل وموعد عرض الجزء الثاني.

فيلم كازبلانكا، فيتو

وهناك بعض الأعمال السينمائية الشهيرة التي استغلت نجاح الجزء الأول من الفيلم لتقرر بعدها إنتاج جزء ثانٍ، حيث يرى بعض المنتجين وصناع السينما أنهم يضمنون النجاح نظرا لنجاح الجزء الأول.. وأبسط مثال سلسلة أفلام “عمر وسلمى”، بطولة النجم تامر حسني الذي أنتج منه ٣ أجزاء، وفيلم "الجزيرة" للفنان أحمد السقا الذي عرض منه جزئين الجزء الاول في عام 2007 والجزء الثاني في عام 2014، بالإضافة الي الفيلم الشهير “saw” الذي بدا عرضه في عام 2004 وتم إنتاج 8 أجزاء من الفيلم وآخر جزء كان في عام 2017.

فيلم saw، فيتو

وحققت سلسلة أفلام "saw” إيرادات ضخمة في شباك التذاكر، قدرها مليار دولار، وهو يعتبر واحدا من أهم أفلام الرعب التي ظهرت للنور.

ومن ضمن سلسلة الافلام الناجحة فيلم "هاري بوتر" الذي بدأ عرضه في عام 2001، وتم طرح منه ٩ أجزاء مختلفة، وآخرها في عام 2022.



فيلم "أولاد حريم كريم"

وعلى الجانب الآخر، كانت كشفت السيناريست زينب عزيز مؤلفة فيلم أولاد حريم كريم الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى قمر، ويشاركه البطولة عدد من النجوم عن تفاصيل “العمل” المقرر عرضه قريبا.

وقالت “زينب” في تصريح سابق لـ"فيتو": “معنى اسم فيلم “أولاد حريم كريم” هو أن البطولة مناصفة بين الأولاد والأهل الذين كانوا أبطال الجزء الأول من “الفيلم”، وهناك بعض الفنانين الذين ظهروا في الجزء الأول، مستمرين أيضا في الجزء الثاني، منهم داليا البحيري وخالد سرحان وبسمة وعلا غانم ومصطفى قمر دول اللي مكملين معانا في الجزء الثاني”.

مؤلفة “أولاد حريم كريم”: الحدوتة مختلفة عن الجزء الأول

وأضافت السيناريست زينب عزيز: “لأن الحدوتة الدرامية للجزء الثاني مختلفة كثيرا عن الجزء الأول، وبالتالي هناك أبطال غير مناسبين إنهم يكملوا معانا من الجزء الأول دراميا”، مشيرة: “لأن فيه ناس كتير سألتني عن طلعت زكريا الله يرحمه؛ هل هيكون هناك بديل له، وردا علي هذا السؤال الفنان طلعت زكريا لو كان ما زال على قيد الحياة كان لا يشارك في أحداث الجزء الثاني من الفيلم نظرا لأنها غير مناسب دراميا غفي قصة الجزء الثاني لأنها اختلفت، فبالتالي الأحداث لا تصلح أن نستكمل عليها من الجزء الأول”.

استمرار نجوم فيلم حريم كريم بالجزء الثاني

وأكملت "زينب": “والأبطال المستمرين معانا من الجزء الأول في فيلم “أولاد حريم كريم” مستمرين بقصص جديدة ومختلفة، فبالتالي عنوان الجزء الثاني من الفيلم “أولاد حريم كريم”، موضحة أن القصة مختلفة عن الجزء الأول تماما”.

وكشفت زينب عزيز عن انضمام كل من الفنانة بشرى والفنان عمرو عبد الجليل، بالجزء الثاني من الفيلم بأدوار مختلفة وجديدة تماما وليست امتدادا لأحداث الجزء الأول.

وبدأ فريق عمل فيلم "أولاد حريم كريم" البروفات النهائية مع المخرج علي إدريس استعدادا للتصوير بعد تعاقد عدد كبير من النجوم.. ومن المقرر أن يتم التعاقد بشكل رسمي مع باقي الأبطال خلال أيام.

فيلم أولاد حريم كريم

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) والمنتجة بشرى وبصفتها الممثلة عن الشركة وتتعاون الشركة مع شركة روتانا في التوزيع الخارجي.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين.. ويأتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.