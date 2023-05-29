الإثنين 29 مايو 2023
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حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليوم،
توقعات الأبراج اليوم، فيتو

حظك اليوم، وتوقعات الأبراج  برج الميزان الاثنين 29-5-2023  مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 23 سبتمبر حتى 22 أكتوبر، ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج الميزان بها صفة "الدبلوماسي".


توقعات الأبراج اليوم

المعروف عن مواليد برج الميزان أنهم يعشقون الفنون والآداب بكل أنواعها، إنسانيون إلى أبعد الحدود ويقدرون الأشياء فهم كالماس في جوهرهم.


حظك اليوم وتوقعات الأبراج برج الميزان

يتميز مولود برج الميزان بأنه شخص عاقل يفكر دومًا في كل قراراته قبل أن يقدم على اتخاذها وهو شخص عاطفي وحساس وموهوب وفنان، ويستطيع كذلك التأقلم بسهولة مع الأوضاع المحيطة به إيما كانت، وهو كذلك شخصية مرحة تضفي دومًا أجواء المرح والبهجة على المكان الذي يتواجد به.

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صفات مواليد برج الميزان

برج الميزان معروف بعزوفه عن أية منازعات أو مشاجرات، فهو يحب أن يعيش في سلام بعيدًا عن أي شيء يعكر صفو حياته، لذلك لا يميل إلى جرح شعور أي شخص.


الأبراج اليومية حظك اليوم وتوقعات الأبراج  برج الميزان الاثنين 29-5-2023

مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع نبتون  بمنزلي الصحة مما يجعلك تميل للتكاسل.. استرخ كيفما شئت إذا شعرت بانخفاض طاقتك، وانتبه لحقوقك. 
عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بألا تبح اليوم بمكنون قلبك إلا للشخص الذي تثق به.
 

مشاهير برج الميزان

أيزنهاور - وليفيا نيوتاون شجون - سارا بيرهاردت - المهاتما غاندي - بريجيت باردو - رالف لورين.

الأبراج اليومية حظك اليوم برج العقرب الاثنين 29-5-2023 مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 23 أكتوبر حتى 22 نوفمبر، ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج العقرب بها صفة "الطموح".


توقعات الأبراج اليوم

المعروف عن مولود برج العقرب بأنه شخص موزون وهادئ وطموح يسعى دومًا لتحقيق أهدافه وتطلعاته، ويمتلك مولود برج العقرب الكثير من العاطفة، ولكنه يبحث عن الحب الصادق فقط، ويحب الحقيقة ويكره الكذب، كما أنه يكره التشاؤم والمتشائمين.


حظك اليوم برج العقرب

يتميز مولود برج العقرب بأنه شخص طموح للغاية يسعى دوما لتحقيق أهدافه، ويحب أصدقاءه كثيرًا، ويكره فضح الأسرار ويفضل الهدوء.


صفات مواليد برج العقرب

لدى مولود العقرب جاذبية من نوع خاص تجعله محور اهتمام من حوله، ولكن مشكلته الرئيسة الشك والخوف من الخيانة التي لا يغفرها أبدًا.


الأبراج اليومية حظك اليوم برج العقرب الاثنين 29-5-2023 

مهنيا وماليا: القمر بمنزل المشروعات يساعدك اليوم على الاعتناء بكل عمل تقوم به وتحصل على الإعجاب، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم تميل للتعامل بأمانة مع الأحباب والأصدقاء وسيكونوا في المقابل أمناء معك.
 

مشاهير برج العقرب

مارتن لوثر - بيل جيتس - بيكاسو - كريستوفر كولومبوس - الأمير تشارلز - جولدي هاون – فولتير – تيودور روزفلت - جواهر لال نهرو - بابلو - شارل ديجول - ألبير كامى - أنديرا غاندى - ريتشارد بارتون - مارى أنطوانيت - مارى كورى - تيودور دستايفسكسى.

الأبراج اليومية حظك اليوم وتوقعات الأبراج برج القوس الاثنين 29-5-2023مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 23 نوفمبر حتى 21 ديسمبر، ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج القوس بها صفة "العفوي".


حظك اليوم برج القوس

المعروف عن مولود برج القوس بأنه شخص قوي وجريء وهو شخص عاطفي أيضًا، وعاشق للرومانسية ويحب فصل الشتاء، ويفضله عن بقية فصول السنة، ويميل مولود برج القوس للمغامرة وتجربة الأشياء الجديدة.


توقعات الأبراج اليوم 

يتميز مولود برج القوس بأنه شخص كريم جدًّا ويضحي لإسعاد من يحب،كذلك فمولود برج الجدي عفوي ونقي، ويتميز بصفاء القلب ويثق بمن حوله بصورة عمياء وهو ناجح وقيادي جيد.


صفات مواليد برج القوس

أكثر الأبراج تفاؤلًا، ويحب السفر والمرح والمزاح، لديه فلسفته الخاصة التي تجعله لا يكترث للخسارة، ولكن رغم كل هذا أحيانا تنتابه نوبات من القلق.


توقعات الأبراج حظك اليوم وتوقعات الأبراج برج القوس الاثنين 29-5-2023

مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس بمنزل العمل.. فلا تدخل اليوم في مناقشات عاصفة وتجنب الضغط، وانتبه لحقوقك. 
عاطفيا وعائليا:  تنافر القمر مع نبتون يدفعك للغضب سريعا، وعليك أن تتجنب الشجار مع من حولك.
 

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

مشاهير برج القوس

بيتهوفن - جيم موريسون - والت ديزني - بروس لي - ستيفين سبيلبيرج- جين فوندا - ونستون تشرشل - فرانك..سيناترا مارك توين.

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