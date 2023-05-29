الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الابراج اليوم،
توقعات الابراج اليوم، فيتو

حظك اليوم، برج السرطان الاثنين 29-5-2023 مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 22 يونيو حتى 22 يوليو ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج السرطان بها صفة "الرقيق".


توقعات الأبراج اليوم

المعروف عن مواليد الأبراج المائية التي يقع ضمنها برج السرطان بأنهم متقلبو المزاج، لكن الأمر يختلف قليلًا في مواليد برج السرطان نظرًا لتأثر البرج بالقمر، وهو ما منحه العاطفة والرقة في التعامل مع الآخرين.

ومولود برج السرطان يعاني كثيرًا من آلام المعدة خاصة وأنه ضعيف أمام الطعام اللذيذ وهو ما قد يسبب له ألمًا في المعدة.

-إعلانات-

حظك اليوم برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بأنه صديق مخلص محافظ على الأسرار ومشاعره صادقة، وكذلك هو شخص خيالي ورومانسي ولديه إحساس مرهف.


صفات مواليد برج السرطان

برج السرطان برج مزاجي، ولكن لا يصل إلى مزاجية الجوزاء، فهو شخصية لطيفة المعشر، وعاطفي إلى حد كبير، فهو من الممكن أن يضحي بالكثير من أجل من يحب، كما أنه متعلق بأسرته، ويرجع ذلك إلى حبه الفطري للاستقرار.


الأبراج اليومية حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 برج السرطان 

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك ببلاغة التعبير وتعرف اليوم كيف تهدئ الأجواء بدبلوماسية بالغة.
مهنيا وماليا: يوم إيجابي وقد تقوم بعمل مؤثر يحسب لك أو قد تبدأ جديدا في حياتك وتتسلح بإرادة من حديد.
 

مشاهير مواليد برج السرطان

الأميرة ديانا - مايك تايسون - جولياس قيصر - نلسون مانديلا - ريمبراندت - إتش روس بيروت - دان آيكرود - جيرالدو ريفيرا - رينجو - باكميبنستر فولر - لوى أرمسترونج - إينجمار - بيرجمان - هنرى الثامن - جان كوكتو - إيلسون روكفلر - أرنست همنجواى - وائل فاروق.

الأبراج اليومية حظك اليوم برج الأسد الاثنين 29-5-2023 مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 23 يوليو حتى 22 أغسطس، ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج الأسد بها صفة "القائد".


حظك اليوم توقعات الأبراج برج الأسد

المعروف عن مواليد برج الأسد بأنهم يتمتعون بصفة "القيادة"؛ فمولود الأسد قائد وقوي الشخصية ولديه حب للسيطرة، مما يؤهله ليصبح قياديًّا ناجحًا.

ومولود برج الأسد يعاني كثيرًا من آلام القلب والعمود الفقري وعليه أن ينتبه دومًا للمأكولات والمشروبات التي يتناولها.


الأبراج اليومية حظك اليوم برج الأسد

يتميز مولود برج الأسد بأنه ذكي جدًّا في الابتكار والأشياء التي تحتاج إلى حس إبداعي، ويمتلك ذكاءً كبيرًا فيما يتعلق بسرعة الاستيعاب وحسن التصرف في المواقف الصعبة.


صفات مواليد برج الأسد

مولود برج الأسد محب للحياة ولكل جوانبه، ويعد من أكثر الأبراج المؤهلة للقيادة، بسبب دقته الشديدة، وأسلوبه المميز في إقناع الآخرين، ولكن عيبه هو ميله للتسلط الذي يصل إلى حد الاستبداد.


حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 برج الأسد 

مهنيا وماليا: تنافر القمر مع نبتون  في منزلي المال قد يجلب لك ضغوطا مهنية ومالية، وعليك أن تراجع جيدا خطواتك وتعتني بحساباتك.
عاطفيا: احرص على التقدّم بذكاء نحو من تحب، وحافظ على اللباقة.
 

مشاهير مواليد برج الأسد

ميي ويست - نابليون بونابرت - آندي وورهول - جورج برنارد شو - عمر الخيام - كارل جي جنج - جاكي أونيسس - فيدل كاسترو - بينيوموسولينى - جاكلين كيندى - أرنولد شوارزنيجر.

الأبراج اليومية حظك اليوم برج العذراء الاثنين 29-5-2023 مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 23 أغسطس حتى 22 سبتمبر، ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج العذراء بها صفة "الوفي".


توقعات الأبراج اليوم

المعروف عن مواليد برج العذراء أنهم يتمتعون بذكاء كبير، ويصلحون ليكونوا قادة، ومولود برج العذراء شخص حساس وحريص في كل أمور حياته.

ومولود برج العذراء يعاني كثيرًا من آلام الجهاز الهضمي، وعليه أن ينتبه دوما للمأكولات والمشروبات التي يتناولها.


الأبراج اليومية حظك اليوم برج العذراء

ويتميز مولود برج العذراء بأنه وفي وعاقل وحكيم يميل دومًا للواقعية ولا يجري وراء الأوهام أو الخيالات، وهو مخلص جدًّا في عمله أيضًا، ولا يحب أن يتهمه أحد بالتقصير لذلك دومًا ما يبذل قصارى جهده في عمله.


صفات مواليد برج العذراء

هو الباحث عن الكمال، ويصعب إرضائه بسهولة، وذلك لما لديه من ذكاء وقدرة على التحليل، أحيانًا يبدو خجولًا وانطوائيًا، ولكن ثقته بنفسه جيدة وليست بالقليلة، ومن أهم مميزاته أنه مجتهد بدرجة كبيرة.


حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 برج العذراء 

اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك ويمنحك ذلك قدرة على إنجاز أعمالك بإتقان، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا: الوضع الفلكي اليوم يعدك بأوقات هانئة وقد تستقبل اليوم بمزاج جيد.
 

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

txt

حظك اليوم توقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

مشاهير برج العذراء

مايكل جاكسون - الملكة إليزابيث الأولى - صوفيا لورين - تولستوي - إتش إل مينكين - جون كولتين – بافلوف – لافاييت - جريتاجربو - موريس شيفالييه - محمد حسنين هيكل - أجاثا كريستى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حظك اليوم ​توقعات الأبراج اليوم الابراج حظك اليوم برج السرطان الابراج اليومية حظك اليوم برج الأسد الابراج اليومية حظك اليوم برج العذراء خبيرة الفلك عبير فؤاد

مواد متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

الأكثر قراءة

فاروق: الأهلي يرفض المجازفة بعلي لطفي أمام سيراميكا وانقسام حول لاعب سموحة

تفاصيل طرح 40 شركة فى البورصة المصرية.. صندوق مصر السيادي يعيد هيكلة الشركات بعد الاستحواذ عليها.. وخبراء: انطلاقة جديدة لأسواق المال

دعاء أردوغان في خطاب النصر: "يارب لا تترك مآذننا بلا أذان" (فيديو)

حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فرقة الآلات الشعبية تشعل مسرح مهرجان الطبول الدولي بسور القاهرة الشمالي (صور)

مبابي يتجاوز إنجاز إبراهيموفيتش التاريخي بالفوز بهذه الجائزة

مواعيد مباريات اليوم الأحد، والقنوات الناقلة، أبرزها مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري

الأوراق والمستندات المطلوبة للسفر على متن الطائرة

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

أزمة في السعودية بسبب مسرحية طلابية

جامبيا تبدأ في استعادة غابات المانجروف من أجل السمك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 29-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 28-5-2023 في ختام التعاملات

أسعار الأرز اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

أسعار المراوح في الأسواق بعد الزيادة الجديدة

المزيد

انفوجراف

حصاد الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء المسابقة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الاثنين 29- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الاثنين 29- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الاثنين 29- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية