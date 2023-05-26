السبت 27 مايو 2023
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خارج الحدود

9 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة

زلزال سوريا، فيتو
زلزال سوريا، فيتو

ذكر المركز الوطني السوري، في البيان الصادر عنه اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 9 هزات أرضية ضعيفة خلال 24  ساعة الماضية، علما أنها قدّرت بأقل من 4 درجات على مقياس ريختر.


9 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة 


وأوضح المركز الوطني السوري في البيان الصادر عنه، أن الهزات المسجلة، 5 هزّات شمال غرب اللاذقية، وعلى بعد من 40 إلى 43 كيلومترًا، وبقدر يتراوح بين 2.2 و3.7 درجات، وهزّة شمال شرق لبنان بقدر 1.6 درجة، وهزّة جنوب القنيطرة بـ 17 كيلومترًا بقدر 1.8 درجة، وهزّتان في البر التركي أكبرهما بقدر 3.9 درجات.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت الوكالة الرئيسية للأرصاد الجوية باليابان بوقوع زلزال بقوة 6,2 درجة على مقياس ريختر بالقرب من مقاطعة تيبا شرقي العاصمة طوكيو، مضيفة أنه لا يوجد أي خطر لوقوع تسونامي.

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وقوع زلزال باليابان


وجاء في بيان صدر عن الوكالة أنه تم تسجيل الهزات الأرضية في الساعة 19:03 من اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي). وأضاف البيان أن مركز الزلزال وقع على عمق 50 كيلومترا تحت الماء، مشيرا إلى أن سكان مقاطعة تيبا وإيباراكي شعروا بالهزات بقوة تصل إلى 5 درجات، فيما شعر بها سكان العاصمة طوكيو بقوة تصل 3 درجات.

ولا توجد هناك حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

من جهتها قالت وكالة "كيودو" إنه تم إغلاق المدرجين في مطار ناريتا الدولي للتفتيش. كما توقفت حركة القطارات السريعة. ولا توجد هناك أي تقارير حول وقوع أخطاء في عمل المحطات النووية الواقعة في المنطقة.

وأعلنت إدارة الكوارث التركية، مساء أمس الخميس، عن وقوع زلزال بلغت قوتها 4.1 درجة على مقياس ريختر في ولاية ملاطيا التركية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذر خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر في بورصة وإسطنبول، قد يعقبه تسونامي عارم يغرق المنطقة.

وحذر خبير الزلازل الياباني الذي أجرى تقييمات حول إمكانية وقوع زلازل بورصة واسطنبول وتأثيرها، من حدوث تسونامي.

وحسب موقع "Usak Gündemi" التركي، قال موريواكي: "هناك خطوط صدع داخل بحر مرمرة، بين يالوفا وسيليفري، لم يتم كسرها على بعد 20 كيلومترا من إسطنبول.. ونحن نتوقع أن تنكسر".

وأضاف: "إذا كسرت خطوط الصدع في هذه المنطقة، فقد يكون هناك زلزال بقوة 6.8 درجة، ولكن إذا كسروا عدة خطوط صدع معا أو كلها، فقد يحدث زلزال أعلى شدة".

وتابع: "ارتفاع أمواج تسونامي 50 سم سيجعل من المستحيل على أي شخص السباحة.. لذلك، بعد التحذير من تسونامي، من الضروري الذهاب إلى النقاط المرتفعة".

وصرح خبير الزلازل الياباني بأن الفرع الجنوبي يمر مباشرة تحت مدينة بورصة، وأن هناك أيضا خط صدع يمر عبر إزنيق، مضيفا "لكن قبل ذلك، يمكننا توقع بعض النشاط على خط الصدع الممتد من إنيغول إلى بورصة".


خبير ياباني يحذر من تسونامي في تركيا


وأردف: "150 عاما لقد مرت على الزلزال المدمر.. إذا نظرنا إلى خطوط الصدع في غرب بانديرما، فهناك نقاط لم تنكسر منذ 250 عاما"، مشيرا إلى أنه من المهم أن تتم الإنشاءات الجديدة والبنايات وفقا لذلك.
 

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