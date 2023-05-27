فريق سعودي يصل دمشق لمناقشة آليات فتح السفارة السعودية في سوريا

وصل وفد سعودي فني، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة لدى سوريا.

فتح السفارة السعودية لدي سوريا

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن زيارة الوفد السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي تأتي إنفاذا لقرار المملكة استئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية في سوريا.



والتقى العنزي لدى وصوله إلى دمشق بمعاون وزير الخارجية السورية الدكتور أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة دمشق، بحسب الوكالة.

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وعبر معاون وزير الخارجية السورية الدكتور أيمن سوسان عن ترحيبه بالوفد السعودي واستعدادهم وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمته، فيما شكر العنزي الجانب السعودي على حفاوة الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول.

السعودية تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

أعلنت كانت وزارة الخارجية السعودية، يوم 9 مايو الماضي، عن صدور بيان صحفي مشترك في ختام زيارة وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد للمملكة، في أبريل الماضي، جاء فيه “في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام بكل ما من شأنه خدمة قضايا أمتنا العربية، وتعزيز مصالح دولها وشعوبها، وتلبية لدعوة من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، قام وزير خارجية الجمهورية العربية السورية الشقيقة معالي الدكتور فيصل المقداد، بزيارة للمملكة بتاريخ 21 رمضان 1444هـ.

وعقدت جلسة مباحثات بين الجانبين، جرى خلالها مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهويتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.

واتفق الجانبان على أهمية حل الصعوبات الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، وتعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وعلى ضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية، لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.

كما بحث الجانبان الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتساهم في عودة سوريا الى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي.

وأعرب الجانبان عن ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين. وأعرب وزير خارجية الجمهورية العربية السورية عن تقدير سوريا للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة السورية، وتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من جراء الزلازل التي ضربت سوريا”.

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